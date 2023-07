Dovolenkové obdobie je také, že tí, ktorí na to majú, sú v siedmom nebi a nevedia sa dočkať, ako sa budú opaľovať pri bazénoch v luxusných rezortoch a popíjať drahé drinky, no tí, ktorí na to nemajú, si požičiavajú alebo dlho šetria a dovolenka je za cenu dlhodobého živorenia. Fakty hovoria, že dovolenka je finančne najnáročnejšia položka v rodinných rozpočtoch. No odborníci varujú, aby sme sa nenechali zlákať susedovými peknými fotkami na sociálnej sieti a pod emotívnym tlakom nešli na dovolenku za úver či na luxusný pobyt nad rámec príjmu. Mohli by sme na to nepekne doplatiť.

Dobré odporúčania

Slovo dovolenka je odvodené od výrazu „dovoliť si“. Znamená to, že ak nemáte vytvorený rozpočet na dovolenku alebo je riziko, že finančne ohrozí vaše bežné fungovanie, nemali by ste vycestovať. Ak však viete, že na svoju každoročnú dovolenku pôjdete, musí byť príprava na ňu zahrnutá vo finančnom pláne. „Bežné financie plánujte podľa pravidla ideálnych finančných mier 10 : 20 : 30 : 40, kde 10 % príjmov smerujte do rezervy, 20 % na ochranu majetku a zabezpečenie dôchodku cez investovanie, maximálne 30 % majte vyhradených na hypotéku a iné úvery a 40 % ostáva na bežnú spotrebu. Rozpočet na dovolenku tvoríte pravidelným odkladaním peňazí, ktoré by ste inak minuli na bežnú spotrebu, v krajnom prípade z rezervy. Tú však treba hneď doplniť, aby bola ideálne vo výške šesťmesačného príjmu,“ vysvetľuje odborník na osobné financie Michal Smekal z PARTNERS.

Čo naozaj potrebujete

Viete, kedy zbytočne plytváte peniazmi? Keď máte znížený prah ostražitosti a rozhodujú za vás emócie. „Dovolenku zvyknú predražiť impulzívne nákupy. Pritom práve naoko lacné a výhodné ponuky bývajú zväčša tie najdrahšie. Týka sa to lacného ‚značkového‘ oblečenia, kozmetiky v duty free obchodoch alebo ebenovej sošky kúpenej na pláži. Tieto nákupy zväčša oľutujete, keďže ste si kúpili lapač prachu a oblečenie, ktoré nevydrží ani jednu sezónu,“ varuje Michal Smekal. Veľké riziko a stratu tisícov eur však dovolenkár môže zažiť bez cestovného poistenia. „Stojí niekoľko desiatok eur, ale kryje prípadné výdavky za státisíce, napríklad pri úraze či hospitalizácii v nemocnici. Dôležité je však zvoliť správny balík krytia rizík. Na predĺžený víkend v Rakúsku nepotrebujete zabezpečenie ako pri dvojtýždňovej dovolenke v Mexiku,“ upozorňuje a odporúča poradiť sa s odborníkom a vyhnúť sa tak riziku, že poistenie nepokryje vzniknutú situáciu.

Tento rok to nevyšlo? Čítajte na 2 strane, ako vám to vyjde budúce leto... Stačí robiť toto...