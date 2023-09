Počuli ste už o „Secondhand september“? Je to iniciatíva, ktorá spochybňuje normy módneho priemyslu a ukazuje výhody udržateľných rozhodnutí. Remix je popredná online platforma pre secondhandovú a outletovú módu v Európe a teraz dokonca spája sily s módnymi nadšencami a zástancami udržateľnej módy na celom svete a pripája sa k iniciatíve „Secondhand september“.

Vzrušenie z nakupovania z druhej ruky

Remix chce aj týmto spôsobom inšpirovať novú generáciu spotrebiteľov, aby mysleli predovšetkým na udržateľnosť. Aby vám pomohol oceniť výhody cirkulárnej módy, predstavuje svoju Módnu kalkulačku! Čo to je? Ide o zábavný interaktívny kvíz, ktorý vám ukáže, akú stopu zanechávajú vaše módne rozhodnutia na životnom prostredí, a ponúka vám cenné rady, napríklad aj ako mať šatník, ktorý vám poskytne možnosť výberu a nekompromisný štýl a zároveň obmedzí škody, ktoré módny priemysel spôsobuje planéte.

Zdroj: Remix

Je textil nový plast?

Určite ste už aj vy zaznamenali, že vplyv módneho priemyslu na životné prostredie je často diskutovanou témou a stále veľkým problémom, ktorý sa vyznačuje nadmerným plytvaním a spotrebou zdrojov. Textilný odpad sa často označuje za nový plast a módny priemysel je po rope druhým najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Vedeli ste, že priemerný Európan spotrebuje ročne 26 kg textilu a 11 kg vyhodí. Cieľom výzvy „Secondhand september“ je zvrátiť tento trend tým, že sa ľudia budú snažiť o recykláciu a uvedomelé rozhodovanie. Keď nakupujeme z druhej ruky, znižujeme zdroje potrebné na výrobu nového tovaru a predlžujeme životnosť oblečenia.

Urobte aj vy módne rozhodnutie

Pochopenie vplyvu našich módnych rozhodnutí na životné prostredie je dôležitým krokom k tomu, aby sme sa stali uvedomelými spotrebiteľmi. Spoločnosť Remix verí, že v poznaní je sila, a preto vytvorila svoju módnu kalkulačku. Tento inovatívny a zároveň zábavný interaktívny nástroj ukazuje používateľom vplyv ich módnych rozhodnutí. Kalkulačka poskytuje komplexný pohľad od spotreby vody až po emisie uhlíka, aby podporila túžbu spotrebiteľov dozvedieť sa viac a podporila informované rozhodovanie. Na základe výsledkov kvízu získate niekoľko jednoduchých tipov, ako zlepšiť vplyv svojich módnych rozhodnutí a pritom byť štýlový.

Pripojte sa k výzve "Secondhand september"

Vo svete, ktorý nám každý deň ponúka nové možnosti, je tu Remix, aby vás inšpiroval k hľadaniu šťastia udržateľným spôsobom. „Secondhand september“ je oslavou uvedomelých spotrebiteľov, hnutia, ktoré Remix z celého srdca podporuje. Pridajte sa k nám v septembri tohto roka a nájdite v sebe módneho influencera. Spoločne môžeme vytvoriť lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť módy a štýlu. Remix vás pozýva, aby ste sa stali súčasťou hnutia „Secondhand september“ a celý mesiac nakupovali len z druhej ruky. Podeľte sa o svoje módne nálezy a skúsenosti pomocou hashtagu #RemixSHS a inšpirujte ostatných k udržateľným rozhodnutiam.

Zdroj: Remix

Znovuobjavte módu

Radosť z objavovania pokladov z druhej ruky je vzrušujúcim zážitkom. Ktorá z nás by nemilovala ten pocit, keď objavíte módny kúsok, o ktorom snívate už mesiace alebo roky, kúpite si ho za prekvapivo málo peňazí a viete, že šanca, že rovnaké oblečenie bude mať na sebe niekto iný, je takmer nemožná? Výber módnych objavov Remixu toto vzrušenie ešte umocňuje rôznymi, často jedinečnými štýlovými úlovkami so zľavou až 80 %. Denne sa na stránku pridáva viac ako 20 000 položiek od tisícov značiek z kategórie lacných, stredne drahých a luxusných vecí. A aby ste našli presne to, čo hľadáte, môžete použiť praktické filtre.

Zdroj: Remix

Udržateľná elegancia

V Remixe veria, že móda z druhej ruky nie je kompromis - je to odvážne módne vyhlásenie, na ktoré môžete byť hrdí. Starostlivo vybraný sortiment Remix obsahuje zmes nadčasovej klasiky a toho najlepšieho od vašich obľúbených značiek, od základných ležérnych kúskov do kancelárie alebo na šport až po odvážne epické šaty a topánky, ktoré nezostanú bez povšimnutia. V septembri je čas vyjadriť svoj štýl spôsobom, ktorý je v súlade s vašimi hodnotami - tým, že sa rozhodnete dať nový život módnym kúskom, ktoré si zaslúžia ďalšiu šancu.

Zdroj: Remix

Kto je Remix Global EAD?

Spoločnosť Remix inšpiruje novú generáciu spotrebiteľov, aby prebudovali svoj šatník s ohľadom na prírodu a rozpočet, poskytuje im moderný a pohodlný spôsob nákupu a predaja oblečenia, ktoré už nenosia, a vytvára pozitívny postoj k opätovnému použitiu. Vďaka svojmu inovatívnemu obchodnému modelu, obrovskému výberu špičkových značiek, zľavám až do výšky -90 % a službe „Predaj do Remixu" spoločnosť umožňuje cirkulárny šatník, predlžuje životný cyklus oblečenia a doplnkov, znižuje uhlíkovú stopu a kladie základy udržateľnejšej budúcnosti módneho priemyslu. Remix je súčasťou inovatívnej americkej spoločnosti thredUP Inc, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti ďalšieho predaja odevov, obuvi a doplnkov. Vďaka rozsiahlym technologickým riešeniam je pre spotrebiteľov intuitívnou voľbou opätovné použitie a umožňuje spoločnosti neustále zvyšovať svoj pozitívny vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom svojej platformy Resale as a ServiceⓇ umožňuje thredUP globálnym značkám využívať svoje riešenia na zabránenie predčasnej likvidácii módnych predmetov a ochranu životného prostredia.