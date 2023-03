Strapaté rezne

4 porcie

600 g kuracích pŕs ● 1,5 téglika kyslej smotany ● 3 vajcia ● 6 PL hladkej múky ● soľ ● mleté čierne korenie ● olej na vyprážanie

Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame na tenké prúžky. Vo väčšej mise zmiešame smotanu, vajcia, múku a vypracujeme hladké cestíčko. Osolíme, okoreníme a pridáme mäso. Marinujeme v chlade 1 až 2 hodiny. V panvici ohrejeme olej, do ktorého po častiach vkladáme mäso lyžicou a tvarujeme do menších placiek. Opečieme na panvici z oboch strán dozlatista. Po opečení ho zbavíme prebytočného oleja na papierovej utierke a podávame so zemiakovou kašou a zeleninovým šalátom.

Čas prípravy: 10 minút

Čas marinovania: 2 hodiny

Čas varenia: 10 minút

Strapaté rezne Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Morčacie rezne pod perinou

4 porcie

600 g morčacích pŕs ● mleté čierne korenie ● olej ● 200 ml hydinového vývaru ● 4 paradajky ● 150 g tvrdého syra ● 2 vajcia ● 100 ml kyslej smotany ● pažítka ● soľ

Mäso umyjeme, osušíme, naklepeme a okoreníme. V panvici ohrejeme olej, na ktorom rezne sprudka opečieme z oboch strán. Opečené rezne poukladáme do vymastenej misy na zapekanie. Paradajky umyjeme, nakrájame na plátky, rozložíme na mäso a jemne osolíme. Syr postrúhame najemno, polovicu zmiešame s vajcami a so smotanou. Zmes nalejeme na rezne. Podlejeme vývarom a vo vyhriatej rúre na 180 °C krátko zapečieme. Zvyšný syr zmiešame s nasekanou pažítkou. Zapečené rezne posypeme vrstvou syra a ešte raz krátko zapečieme. Podávame s varenými zemiakmi.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 15 minút

Morčacie rezne pod perinou Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

S orientálnou zeleninovou zmesou

6 porcií

1 baklažán ● 1 cuketa ● 3 strúčiky cesnaku ● 5 PL olivového oleja ● 100 g sterilizovanej kukurice ● 1 cibuľa ● 4 olúpané paradajky ● mletá paprika ● soľ ● mleté čierne korenie ● 6 kuracích rezňov ● grilovacie korenie ● celozrnná múka ● olej

Neolúpaný baklažán a cuketu nakrájame na kocky. Cesnak a cibuľu ošúpeme a najemno nasekáme. Na panvici rozohrejeme olivový olej, na ktorom speníme cesnak s cibuľou, pridáme baklažán, cuketu a 5 minút podusíme. Potom k zmesi pridáme kukuricu a nakrájané paradajky. Osolíme, okoreníme a dusíme ešte 10 minút. Potom zmes odstavíme. Naklepané rezne posypeme grilovacím korením, obalíme v celozrnnej múke a opečieme na troche oleja. Rezne vyberieme, na papierovej utierke zbavíme prebytočného oleja. Podávame so zeleninovou zmesou a s bylinkovou ryžou.

Čas prípravy: 10 minút

Čas varenia: 30 minút