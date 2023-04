Rozlúskli sme to za vás! TAKTO je to správne: Nerobte viac chyby pri praní, najmä túto JEDNU!

Otázka: Kedy prať v rukách?

Väčšina moderných práčok už má program na ručné pranie. Ale niekedy sa aj tak obávame vložiť do nej niektoré druhy bielizne. Urobte si v tom jasno a ručne perte jemnú spodnú bielizeň, blúzky, hodvábne šatky, ale nezabudnite ani na niektoré vlnené svetre. V tomto prípade všetko závisí od materiálu. Obzvlášť citlivý je napríklad mohér. Smerodajné budú symboly na pranie uvedené na štítku. Dôležité je sledovať teplotu vody aj pri praní v rukách. Ak sa odporúča prať bielizeň pri 30 °C, nepoužívajte horúcu vodu.

Otázka: Mydlo či mydlové vločky?

Mydlo na pranie, prípadne mydlové vločky predstavujú ekologickú alternatívu klasického pracieho prostriedku. Dokonca sú takéto mydlá účinnejšie a často i lacnejšie. Sú veľmi vhodné na pranie bielizne malých detí či alergikov. Mydlo zvoľte pri ručnom praní a mydlové vločky použite klasicky do práčky.

Otázka: Ako naplniť práčku?

Jednotlivé pracie programy majú odporúčané množstvo náplne. Napríklad pri praní oblečenia z bavlny môžete využiť maximálnu kapacitu, ale pozor pri vlne alebo jemnej bielizni. Pri nich je vhodné naplniť bubon práčky len do polovice. Riaďte sa preto návodom, ktorý ste dostali k práčke. Neberte to na ľahkú váhu. Ak bubon preplníte, bielizeň v ňom nebude môcť cirkulovať a nedostane sa k nej dostatočné množstvo vody ani prostriedku, a tak pranie nebude také účinné, ako by malo byť. A prekračovaním maximálnej kapacity bubna môžete dokonca práčku poškodiť.

Otázka: Aviváž – áno či nie?

Večná dilema mnohých gazdiniek, použiť či nepoužiť aviváž? Áno, vašu bielizeň krásne prevonia a zjemní. Ale netreba ju používať pri každom praní. Prečo? Ne­urobí totiž dobre napríklad vetrovkám, funkčnému oblečeniu alebo bundám. Môže narušiť vlastnosti materiálov, spôsobiť premokanie alebo zadržiavanie vody v tkaninách. Jej použitie nie je vhodné ani v tom prípade, ak sa chystáte dať bielizeň do sušičky. Prípadne ju môžete nahradiť avivážnym prostriedkom určeným do sušičky.



Bude sa hodiť: Ako na tvrdú vodu?

Tvrdá voda rýchlejšie zanáša práčku vodným kameňom. Pridajte do práčky sódu na pranie spolu s pracím prostriedkom. Vodu zmäkčíte a kvalita prania bude lepšia.