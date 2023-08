Batéria v kúpeľni

Zanesené od vodného kameňa bývajú vodovodné batérie a sprchové hlavice. Účinný bojovník s týmito usadeninami je ocot. Na vodovodný kohútik nasaďte a pomocou gumičky upevnite plastový hrnček s octom a nechajte aspoň hodinu pôsobiť. Ďalšia možnosť je namočiť vatu do octu a položiť na postihnuté miesta. Po hodine vatu alebo hrnček zložte a očistite čistou vodou. Pokiaľ ešte nejaký vodný kameň zostal, vezmite špongiu namočenú do octu a vyčistite. Sprchovú hlavicu môžete namočiť taktiež do pohára s octom.

Zdroj: Shutterstock