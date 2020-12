Linecké kolieska s ríbezľovým džemom

40 kúskov

250 g masla ● 120 g práškového cukru ● kôra z citróna ● 4 žĺtky ● 350 g hladkej múky ● mletá vanilka alebo 1 balíček vanilkového cukru ● maslo na vymazanie plechov ● ríbezľový džem na plnenie ● práškový cukor na obaľovanie

Všetky suroviny na cesto dobre vymiesime, zabalíme do fólie a necháme stuhnúť v chladničke. Potom ho rozvaľkáme natenko a vykrajujeme kolieska. Poukladáme ich na vymastené plechy a pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C asi 7 minút. Polovicu vychladnutých koliesok natrieme džemom a prikryjeme zvyšnými kolieskami. Nakoniec kolieska obalíme v cukre.

Čas prípravy: 35 minút

Čas pečenia: 15 minút

Linecké kolieska s marhuľovým džemom Zdroj: shutterstock

Kolieska z hnedého maku

30 kúskov

60 g hnedého maku (prípadne bieleho alebo klasického) ● 120 g masla ● 50 g práškového cukru + na posypanie ● 1 balíček vanilkového cukru ● 1 žĺtok ● 120 g hladkej múky ● 1 ČL mletej škorice ● štipka soli ● ríbezľový alebo marhuľový džem

Mak pomelieme. V miske vymiešame zmäknuté maslo s práškovým a vanilkovým cukrom. Primiešame žĺtok. Pridáme preosiatu múku so škoricou, mletý mak a soľ. Vypracujeme cesto a necháme ho hodinu ležať v chladničke. Rúru predhrejeme na 175 °C. Cesto vyvaľkáme a povykrajujeme z neho kolieska. Polovicu koliesok oddelíme a vykrojíme v strede malý otvor pomocou formičky. Kolieska poukladáme na plech s papierom na pečenie a pečieme asi 10 minút. Vychladnuté kolieska potrieme džemom, spojíme ich a jemne pocukrujeme práškovým cukrom.

Čas prípravy: 35 minút

Čas chladenia: 1 hodina

Čas pečenia: 10 minút

Kolieska z hnedého maku Zdroj: archív Dobré jedlo

Husárske gombičky

40 kúskov

200 g hladkej múky ● 70 g mletých mandlí ● 150 g zmäknutého masla ● 2 žĺtky ● 80 g práškového cukru ● 100 g marmelády

Do misy pridáme múku, mandle a práškový cukor. Zmiešame a zapracujeme zmäknuté maslo a žĺtky. Vypracujeme mäkké cesto. Rozdelíme ho na 2 až 3 časti, zabalíme do potravinárskej fólie a dáme aspoň na pol hodiny do chladničky. Rúru predhrejeme na 190 °C. Marmeládu ohrejeme a prepasírujeme cez sitko, aby bola pekne hladká. Cesto rozvaľkáme na dlhý valček a nakrájame na kolieska. Tie vyformujeme do guliek, ktoré poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Do stredu každej jemne vtisneme rúčkou varechy malú jamku. Tú naplníme marmeládou a pečieme 13 až 15 minút dozlatista.

Čas prípravy: 30 minút

Čas chladenia: 30 minút

Čas pečenia: 13 až 15 minút

Husárske gombičky Zdroj: shutterstock

Striekané s čokoládovou polevou

50 kúskov

300 g hladkej múky ● 100 g škrobovej múčky ● 1 ČL prášku do pečiva ● 80 g práškového cukru ● štipka soli ● 1 ČL vanilkovej esencie ● 170 g masla ● 70 ml rastlinného oleja ● 200 g marmelády ● 100 g čokoládovej polevy

Všetky prísady okrem marmelády a čokolády vymiesime na hladké cesto a dáme najlepšie na celú noc do chladničky. Rúru vyhrejeme na 180 °C. Cesto pomocou cukrárskeho vrecka alebo špeciálnej pištole v pásikoch nastriekame na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme vo vyhriatej rúre asi 12 minút, kým nezískajú zlatú farbu. Vyberieme a necháme vychladnúť. Marmeládu ohrejeme a natrieme na spodnú stranu sušienok. Zlepíme k sebe. Čokoládovú polevu rozpustíme a koláčiky do nej spolovice namočíme. Necháme stuhnúť poukladané na kovovej mriežke.

Čas prípravy: 40 minút

Čas chladenia: 12 hodín

Čas pečenia: 12 minút