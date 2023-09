TOP babské rady na pranie: Nevonia vaša bielizeň?! Máme pre vás malé triky s veľkým účinkom!

Zabudnite na to, že sa práčka čistí sama. S bielizňou dokáže divy, ale aj o spotrebič sa treba pravidelne starať. Čistite každý mesiac tesnenia, filter aj nádobky na dávkovanie prostriedkov, skontrolujte odtokovú hadicu, či sa v nej kvôli nesprávnemu namontovaniu neusádzajú nečistoty. Naučte sa používať funkciu „čistenie bubna“ a pravidelne ju používajte. Len udržiavaná práčka môže prať naozaj dobre.

Skvelí pomocníci

Máte doma aj sušičku? Potom sa oplatí skúsiť bavlnené loptičky. Pridávajú sa do bubna spolu s bielizňou a ich supersilou je predchádzanie tvorbe statickej elektriny a zároveň zmäkčovanie textílií. Loptičky navyše urýchľujú proces sušenia, takže aj šetria energiou a financiami za spotrebu. Keďže sú z bavlny, neobsahujú chemické látky, takže sa hodia aj na bielizeň pre najmenších.

Zdroj: shutterstock

Chráňte ju

A nezabúdajte ani na to, ako bielizeň chrániť pred nechceným zatrhnutím. Na to sú určené vrecká na pranie zo sieťoviny, takže bielizeň zostane dokonalo vypratá, ale zároveň nepoškodená. Ocenia to jemné kúsky, ktoré by sa v bubne práčky mohli poškodiť háčikmi, zipsami či ozdobami iných vecí.

Toto funguje:

Citrón: Odstráni škvrny, dokonca aj od hrdze, zbaví zašednutia a prevonia. Prírodná bieliaca sila citróna je na nezaplatenie.

Zdroj: Shutterstock

Soľ: Dokáže sa popasovať s krvou, so škvrnami od trávy aj s mastnotou na šatách. Uchováva žiarivé farby, textílie budú mäkšie a práčka zvnútra čistejšia.

Sóda bikarbóna: Perú sa ňou napríklad handry či rohožky, ktoré okrem odstránenia nečistôt vyžadujú dezinfekciu, zbavenie zápachu a väčšiu silu čistenia.

Zdroj: Shutterstock

Ocot: Tento pomocník sa môže pridať aj do prania – niekto ho dáva hneď, niekto až počas pláchania. Rozpúšťa, čistí, dezinfikuje a zbavuje zápachu.

Ústna voda: Počuli ste už o tom, že sa do práčky môže priliať ústna voda? Mala by byť bez cukru a na báze alkoholu, následne dokáže efektívne prečistiť prepotené veci a osviežiť ich.

Zdroj: Shutterstock

Esenciálny olej: Nechemický spôsob, ako bielizeň dezinfikovať a prevoňať. Pridajte pár kvapiek k octu či soli a šup spolu do práčky.