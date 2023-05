Finančná gramotnosť je na Slovensku veľmi nízka, podľa prieskumov naši žiaci ďaleko zaostávajú za ostatnými štátmi v Európskej únii. Ale ani s dospelými to nie je o nič lepšie. Niekde som čítala, že až 92 percent Slovákov je finančne negramotných. Preto nezaškodí občas si pripomenúť základy.

Finančný sloboda

Vysoký príjem automaticky neznamená bohatstvo, rovnako ako nízky neznamená chudobu. Všetko závisí od toho, ako s peniazmi nakladáme. A všetci snívame o finančnej slobode. Čo zjednodušene znamená nepracovať, ale mať peniaze. Takú slobodu zažívajú len naše deti, ktoré sa ešte nemusia o nič starať. Hneď ako vyrastú, premýšľajú o vlastnom bývaní a záľubách a už musia riešiť príjmy. A trend je zarábať veľké peniaze bez práce.

Je to možné?

Staršia generácia okamžite povie, že nie. Stredná pripúšťa, že pasívny príjem sa dá generovať napríklad z prenájmu nejakej nehnuteľnosti a podobne, ale neverí, že by pokryl všetky výdavky. A mladšia si predstavuje, že bude žiť iba z pasívneho príjmu, nebude musieť chodiť do práce, zarobí svojou šikovnosťou, investovaním, predajom a ten bude generovať zisk, ktorý bude prevyšovať výdavky. Teda nakoniec nebude robiť nič. A pre všetkých pochybovačov, aj to sa dá.

Ktoré druhy poznáme

Pasívny príjem sa dá generovať rôznymi spôsobmi. Pár vám predstavíme, ale doba napreduje a vznikajú nové.



- Ako sme spomínali, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ďalej príjmy z podielov podnikov – ak vybudujete firmu a predáte ju, môžete v nej mať stále podiel a zarábať.



- MLM – asi ste už počuli o marketingovej obchodnej sieti, v ktorej sa stanete lídrom, vybudujete vlastnú sieť a ľudia pod vami zarábajú na vás. Príkladom sú firmy obľúbených značiek Avon či Oriflame. Treba dať pozor na podvodné pyramídové firmy.



- Dividendy, kupóny, úroky a podobné príjmy (aj príjmy zo swapov a z anuity) – investujte do akcií, dlhopisov, sú pasívnym príjmom.



- Ak niečo tvoríte, ste umelcom, peniaze môžete získať z licenčných poplatkov (tantiém), rovnako ako youtuberi a influenceri, ktorí si vybudujú popularitu, zarábajú dlho na videách a fotografiách, ktoré dávno vytvorili.



- Pasívny príjem by ste mohli získať z reklamy umiestnenej na vlastnej webovej stránke, pozemku, nehnuteľnosti.



- A dokonca aj šetrenie v druhom pilieri sa dá považovať za pasívny príjem.

Náš tip

Ak sa nechcete stať investorkou, ale ste skôr kreatívna duša, skúste pasívny príjem získať nápadom. Napríklad vytvorením online kurzu, ak ste v niečom dobrá. Viete ho vytvoriť s nulovou investíciou a zavesiť na web, propagovať na sociálnych sieťach, a ak ste naozaj dobrá, nájde si záujemcov a vy budete mať ďalší príjem.