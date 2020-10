Živiny v budúcom roku

Nezabudnite, že chcete, aby mala vaša pôda živiny aj budúci rok. Preto záhon, kde plánujete vysadiť zemiaky, rajčiaky, papriku a iné plodiny, ktoré potrebujú zásoby živín, prihnojujte minerálnymi hnojivami, kompostom alebo rozhoďte maštaľný hnoj. Na trhu sú dostupné rôzne druhy hnoja, konský, ovčí či maštaľný... Tie vo forme organických granulovaných hnojív sú ideálne pre svoju zásobu živín v pôde.

Chráňte ich pred mrazom

Dávajte pozor na mrazy, pretože ranné a večerné mrazy sú nevyspytateľné. Zelené struky fazúľ, uhorky, baklažány a cukety neznášajú mráz. Preto ich radšej pred týmto hroziacim postrachom zakryte netkanou textíliou. Zakryte celé rastliny. Tie prežijú prvé mrazy do –2 °C a počas teplých dní ďalej dozrievajú. Mrazu sa nebojí paštrnák, zimný pór, ozimná cibuľka, chren či odolné odrody špenátu. Mangold dokáže tiež prezimovať v hriadke, ak mu doprajete ochrannú vrstvu.

Dozrejú i vnútri

Nezabudnite tiež pozbierať všetky zrelé rajčiny. Mrazy by ich zničili. Oberte aj také, ktoré sú polodozreté, uložte ich do miestnosti s teplotou 15 – 18 °C, kde sa vyfarbia dočervena. Dozrievajú rovnako vo svetle i v tme.

Vedeli ste, že...

... ak uskladníte nedozreté rajčiny so zrelými jablkami, dozrejú skôr? Zrelé jablká produkujú etylén – plyn dozrievania –, čo pomôže rajčinám rýchlejšie dozrieť.

Uskladnite si úrodu

Zelenina určená na zimné uskladnenie sa musí pozbierať, kým nenastane mráz. Ten by ju mohol poškodiť a tiež zhoršiť jej skladovanie.

Voda a mráz

V hadiciach zamŕza voda už pri miernom mraze. Ľad môže poškodiť ventil i samotnú záhradnú hadicu. Včas ich odvodnite. Tak isto nezabudnite uskladniť všetky rozprašovače, čerpadlá a jazierkovú techniku. Vodu vylejte aj zo zberných sudov a otočte ich hore dnom.

Záhradní pomocníci

Záhradné náradie, ktoré už nebudete potrebovať, po skončení prác očistite a uskladnite na suchom mieste. Pri zariadeniach, ako sú kosačky, krovinorezy, drviče, skontrolujte ich funkčnosť a naostrenie nožov, aby boli pripravené na ďalšiu sezónu.

Pestujete čili? Zdroj: shutterstock

PESTUJETE ČILI?

Či už v črepníkoch, alebo v hriadkach, čili treba pozbierať. Spracujte ho do zásoby alebo usušte. Navlečte ho na šnúrku a zaveste na suché vetrateľné miesto, kde naň nebude svietiť priame slnko. Takto sa prirodzene vysuší.

Skleník

Máte skleník? Aj z neho poberte poslednú úrodu, papriky, rajčiny či baklažány. Nezabudnite, že aj tam treba po istom čase vymeniť pôdu. Po troch až štyroch rokoch, hneď po pozbieraní úrody, vyberte zeminu do hĺbky asi 40 cm a namiesto nej dajte takú pôdu, kde ste zeleninu nepestovali. Skleník môže počas zimy slúžiť i na skladovanie záhradného náradia.

Výživa pre stromy

V októbri je vhodný čas na hnojenie stromov. Ku kmeňom zapracujte dávku vhodného hnojiva, najlepšie s obsahom draslíka. Dopriať im môžete i pokosenú trávu, ktorá je dobrá na doplnenie živín. Rozhoďte ju do okolia stromov a ovocných krov. Aby lepšie prekonali mrazivé dni, použite kombinované hnojivá. Na trhu sú dostupné rôzne a v záhradníctvach vám iste ochotne poradia.

Nové tulipány

Nové tulipány Zdroj: shutterstock

Cibuľky tulipánov zasaďte koncom októbra. Najskôr pôdu prekyprite, aby sa cibuľky dobre zakorenili, vyhrabte jamku, do ktorej dáte vrstvu piesku, a potom ich zasaďte.

Dôležitá je ochrana

Počas jesenných dní, než príde ozajstná zima, skontrolujte mladé stromčeky. Mali by mať riadne chránené kmene.

Ihličnaté stromčeky

Začiatok októbra je ideálny čas na vysádzanie ihličnanov a vždyzelených listnatých drevín. Do zimy sa stihnú spoľahlivo zakoreniť. Zasadiť v tomto čase môžete tiež popínavé rastliny, napríklad brečtan, zemolez či pavinič.

Úrodu určenú na zimné skladovanie pozbierajte ešte pred príchodom mrazu. Zdroj: shutterstock

Žiadne staré plody

Keď opadá lístie, môžete nájsť na stromoch ešte nejaké plody, teda skôr ich mumifikované zvyšky. Nezabudnite ich odstrániť, môžu byť totiž zdrojom nákazy.

Nezabudnite na skalku

V skalke spravte poriadok s kvitnúcimi rastlinkami. Odstráňte z nich odkvitnuté kvety a uschnuté časti. Vytrhajte burinu, pozbierajte napadané lístie. Aby ste ochránili korene skalničiek, môžete dosypať kameninovú drvinu tam, kde treba.

Letničky a trávy

Letničky môžete odstrániť. Naopak, okrasné trávy môžu skrášliť záhradu i počas zimy. No tie vyššie radšej zviažte, aby do trsu nezačala prenikať vlaha. Vtedy by začali hniť. Môžete ich aj vysádzať, začiatok jesene je na to ako stvorený.

Pestujte ruže

Od polovice októbra do konca novembra je vhodný čas na vysádzanie ruží, aby sa stihli pred zimou zakoreniť. Vyberte im miesto, kde aspoň šesť hodín denne svieti slnko, vykopte jamu a na jej dno dajte kompost. Zasypte a pôdu okolo kríčka utlačte nohou. Nezabudnite ružičku poliať.

Zazimujte jazierko

Čo s jazierkom? V prvom rade z neho vyzbierajte napadané lístie, inak by sa v ňom začali tvoriť riasy. Potom skontrolujte rastliny, ktoré sú v jazierku. Lekná v jazierku bez problémov prezimujú, ale tie citlivejšie druhy rastlín musíte vybrať.

Užitočné listy

Jesenné lístie je pre záhradu užitočné. Zahrabávanie lístia vám príde zmysluplnejšie, ak ho potom opäť využijete. Kompost z listov vzniká prirodzeným rozkladom lístia a má jemnú konzistenciu. Využiť ho môžete na mulčovanie, zlepšuje pôdu a dodáva jej živiny.

KEĎ OPADNE LÍSTIE

Keď opadne lístie Zdroj: shutterstock



Na jeseň sa listy stromov krásne sfarbia a robia nám radosť. Po ich opadnutí môžete robiť preventívny postrek ovocných drevín, ktorý je zároveň dezinfekciou. Dajte pozor, aby bolo pekné počasie, dážď by mohol postrek zmyť.