Na Zelený štvrtok nazeleno, na Veľký piatok a Bielu sobotu striedmo a Veľkonočný pondelok v znamení vajec, klobás, šunky, jahňaciny, chrenu, cvikly či bielych koláčov. Tieto jedlá a tradícia stretávania sa sú neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov na Slovensku už od nepamäti.

Ako si zjednodušiť prípravy na sviatočný maratón návštev? Jednoducho! Naplánujte si svoj veľkonočný nákup a objednajte si ho z pohodlia domova cez Tesco Online nákupy.

Prečítajte si 5 dôvodov, prečo nakupovať online (Prečítajte si 5 výhod online nakupovania pred Veľkou nocou):

1. Lepšie si naplánujete svoj nákup. Je to také jednoduché a pohodlné! Dôkladne si naplánujte, čo budete variť a piecť na Veľkú noc. Pripravte si zoznam, pohodlne sa usaďte na gauč v obývačke a rezervujte si termín doručenia pre váš veľkonočný nákup vytvorením objednávky už dnes. Ak ste na niečo zabudli, to nič, podľa potrieb ju ešte môžete meniť a dopĺňať až do 23.00 hod. pred dňom doručenia.

2. Ak neviete, čo uvariť či napiecť, a hľadáte inšpiráciu na veľkonočný stôl , prečítajte si recept na jednoduchý a rýchly mazanec alebo naše tipy na zdravé veľkonočné jedlá.

3. Nakupujte pohodlne kedykoľvek a odkiaľkoľvek! Vstávate ráno skoro, lebo veziete deti na tréning? Svoj veľkonočný nákup si pohodlne objednáte aj ráno o 6.00 hod. alebo neskoro večer a kdekoľvek sa nachádzate, či je to doma v kuchyni alebo na parkovisku v aute, keď čakáte na deti vracajúce sa z tréningu. Navyše vám nákup bude doručený vo vami vybranom jednohodinovom časovom intervale od 9.00 do 22.00 hodiny.

4. Koniec nosenia ťažkých tašiek! Vďaka službe Tesco Online nákupy váš nákup dovezie vodič priamo pred vaše dvere. Už nemusíte viac nosiť ťažké tašky s nákupom!

5. Vyberáte si z viac ako 14 000 kvalitných produktov. Vyberte si zo širokej veľkonočnej ponuky služby Tesco Online nákupy a s Clubcard cenami navyše ušetríte na každom nákupe.

6. Ušetrite čas – vyškolený personál nakupuje za vás! O prípravu vášho nákupu sa postarajú vyškolení kolegovia, tzv. pickeri, ktorí vašu objednávku vychystávajú v čistom prostredí priamo v predajni a stávajú sa tak vašimi predĺženými rukami. Navyše vám je nákup doručený pri zachovaní optimálnych podmienok i počas prepravy.

Chcete využiť pohodlné veľkonočné nakupovanie s doručením nákupu priamo až k vašim dverám? Nenechajte si ujsť zľavu vo výške 6 eur na jeden online nákup pred Veľkou nocou! Kód zľavového e-kupónu: VELK4NOC

Ilustračné foto Zdroj: Tesco

Zľavový kupón platí len pre doručovacie oblasti služby Tesco Online nákupy. E-kupón je platný s doručením nákupu najneskôr do 30. 4. 2023. E-kupón oprávňuje konkrétneho zákazníka na využitie jednorazovej zľavy iba pri jednom nákupe cez Tesco Online nákupy s minimálnou hodnotou nákupu 70 eur. Využitie e-kupónu sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami služby Tesco Online nákupy.

Ako použiť zľavový e-kupón?

1. Zadajte kód z kupónu do políčka určeného pre zľavu.

2. Potvrďte použitie zľavového kupónu.

3. Hodnota kupónu bude automaticky odpočítaná.