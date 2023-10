Vianoce prídu o necelé 3 MESIACE! Šetríte už na DARČEKY? Ponúkame 13 tipov na jesenné sporenie

S príchodom jesene každého z nás zabolí pohľad do peňaženky. Začal sa nový školský rok a deťom treba nové pomôcky, knihy i pracovné zošity, oblečenie, zaplatiť krúžky a mnoho ďalšieho. Pomaly, ale isto prichádzajú aj chladnejšie dni a my budeme musieť pootočiť kohútikmi našich radiátorov. Spolu so studenším počasím sa nám do podvedomia tlačia aj Vianoce, a teda začíname myslieť na darčeky, ktoré treba zabezpečiť. A to som ešte nespomenula obdobie nádchy a chrípok či bolestí hrdla, ktoré si vyžadujú návštevu lekára a lekárne a s tým spojené ďalšie výdavky. Jeden by sa z toho mohol zblázniť. Dá sa vôbec začať sporiť?

Nečakajte a začnite hneď!

Šetrenie a sporenie sú základné finančné nástroje, ktoré vám pomáhajú dosiahnuť finančnú stabilitu, vytvárať si rezervu a zvládať nepredvídané udalosti, ktoré niekedy život prináša. Je dôležité vytvoriť si dobré finan­čné návyky. Aké sú to?

Zdroj: shutterstock

1. Plánujte

Rozpočet je základom zodpovedného šetrenia. Pred začatím akýchkoľvek nákupov či aktivít v daný mesiac si stanovte finančný limit, ktorý si môžete dovoliť minúť, a držte sa ho.

2. Sezónne zľavy

Jesenná sezóna prináša množstvo zliav a akcií. Nakupujte oblečenie, obuv, domáce potreby i potraviny počas výpredajov a akcií, ktoré sa skutočne oplatia.

3. Varte doma

Varenie doma nie je len lacnejšie, ale aj zdravšie. Ak vás to nebaví, skúste sa motivovať novými receptmi a sezónnymi ingredienciami, ktoré sú v týchto mesiacoch dostupné.

Zdroj: shutterstock

4. Príprava na vianočné nákupy

Začnite včas s plánovaním a nakupovaním vianočných darčekov. Tým sa vyhnete stresu a nečakaným výdavkom v poslednej chvíli.

5. Minimalizujte neplánované výdavky

Dajte pozor a buďte na seba prísni. Kupujte iba to, čo aj naozaj potrebujete. Pred každým nákupom sa opýtajte sami seba, či je to naozaj nutné. Zároveň sa vyhnite nepremysleným výdavkom a náhlym nákupom.

6. Zazimujte svoj príbytok

Pred chladnými mesiacmi zabezpečte svoj dom. Investujte do izolácie, tesnenia okien a dverí, aby ste minimalizovali straty tepla a znížili náklady na kúrenie.

Zdroj: shutterstock

7. Využívajte verejnú dopravu

Chodiť autobusmi nie je žiadna hanba. Ušetríte na palive a prispejete i k ochrane životného prostredia. Kratšie trasy zvládnete aj pešo, a tak urobíte niečo i pre seba a svoje zdravie.

8. Vytvorte si zásoby

Vytvorte si zásoby potravín a iných nevyhnutných vecí, aby ste sa vyhli náhlym výdavkom na nepredvídané situácie.

9. Recyklujte

Prehodnoťte množstvo šatstva vo svojej skrini. Namiesto nakupovania nových vecí sa zamyslite, či by sa staré dali zrecyklovať alebo upcyklovať na nový účel. Možno zistíte, že máte kopu oblečenia, na ktoré ste aj zabudli a nové vám netreba. Dokonca niektoré dobré kúsky oblečenia, ktoré už nenosíte, môžete predať a privyrobiť si.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

10. Úsporné spotrebiče

Jesenné mesiace sú ideálnym časom na investície do energeticky efektívnych spotrebičov. Okrem toho, že vám pomôžu šetriť na účtoch za energiu, sú aj ohľaduplné k životnému prostrediu. Úsporné žiarovky sú už samozrejmosťou.

11. Zrušte nepotrebné služby

Prehodnoťte všetky svoje predplatné služby, ako sú televízne kanály, streamovacie platformy alebo časopisy. Zrušte tie, ktoré nepoužívate často, alebo ktoré už nevyhovujú vašim záujmom a platíte len zo zvyku.

12. Vytvorte si zásoby energie

Dni sa skracujú a počasie je nevyspytateľné. Zvážte využívanie energie efektívneho osvetlenia a zariadení s časovačmi, aby ste minimalizovali spotrebu energie.

Zdroj: shutterstock

13. Myslite ekonomicky

Zvážte alternatívne spôsoby dopravy, ktoré vám ušetria na palive a parkovaní. Čo tým máme na mysli? Napríklad jazdu do práce jedným autom s viacerými kolegami či nosenie obeda z domu.

Ako si vytvoriť rezervu

Zdroj: shutterstock

Naše tipy pomáhajú niečo málo ušetriť a tu je pár tipov, ako si z mála urobiť rezervu. Typickým odporúčaním je mať aspoň 3 až 6 mesačných platov uložených na nečakané výdavky. No ak máte nízke príjmy, stanovte si cieľ, ktorý zvládnete, pokojne sa rozhodnite, že ušetríte 500 eur alebo aj menej. A potom bez ohľadu na to, aký máte príjem, snažte sa odložiť aspoň malú časť z každého platu do svojej rezervy. To môže byť napríklad 5 percent alebo 10 percent vašich príjmov. Každý malý príspevok sa počíta. Ideálne automaticky, prevodným príkazom, aby ste na to nemuseli myslieť. Využite aj nepredvídateľné darčeky, odmeny, výhry a podobne, časť z nich odložte a nemiňte to celé. Ak máte už určitú rezervu a chcete ju zväčšiť, investujte. Poraďte sa a skúste bezpečne investovať. Ak máte nízky príjem, snažte sa o ďalší alebo nový vyšší.