Domáce vodové rožky

10 kúskov

500 g hladkej múky ● 1/2 kocky droždia ● 2 PL oleja ● 300 ml vlažnej vody ● 10 g soli ● 15 g cukru ● hrubozrnná soľ ● makové semienka ● sezam na posypanie

Zo všetkých surovín vymiesime nelepivé polotuhé cesto a necháme ho prikryté nakysnúť. Cesto rozdelíme na bochníky po 80 g, tie postupne vyvaľkáme na trojuholníkové pláty a každý zvinieme do tvaru rožka. Rožky necháme nakysnúť, potrieme ich vodou a posypeme soľou, makom alebo sezamom. Pečieme pri teplote 220 °C približne 12 až 15 minút.

Čas prípravy: 15 minút

Čas kysnutia: 1 hodina

Čas pečenia: 15 minút

Kuracie kung-pao

5 porcií

800 g kuracích pŕs bez kostí a kože ● 1 PL celého čiernehokorenia ● 2 PL kukuričného škrobu ● sójová omáčka● 2 strúčiky cesnaku ● kúsok zázvoru ● 1 až 2 papričky čili ● zmes zeleniny (mrkva, brokolica, cuketa, paprika, pór)NA OMÁČKU: 1 až 2 PL kukuričného škrobu ● 90 ml sójovej omáčky ● 3 PL ryžového alebo iného bieleho octu ● 2 PLmedu ● za hrsť arašidov ● zväzok mladej cibuľky ● vňať koriandra ● soľ ● mleté čierne korenie ● biela guľatozrnná ryža ● olej ● vňať koriandra ako príloha

Na suchej panvici opečieme korenie a podrvíme ho v mažiari najemno. Premiešame ho s kuracími kúskami, kukuričným škrobom a so sójovou omáčkou. Necháme mäso marinovať v chlade niekoľko hodín alebo cez noc. Potom kúsky kuracích pŕs opečieme na rozpálenom oleji, radšej postupne ako všetko naraz, vyberieme ich, a ak treba, pridáme do panvice olej. Krátko na ňom osmažíme prelisovaný cesnak, najemno nakrájaný zázvor a papričky čili. Do panvice dáme zeleninovú zmes a štipku soli, opekáme pár minút, pravidelne miešame a pridáme pár lyžíc vody. V miske vymiešame kukuričný škrob, pár lyžíc vody, sójovú omáčku, ocot a med. Prilejeme ju k chrumkavej zelenine a omáčku necháme varením zhustnúť. Ak treba, pridáme ešte trochu vody.Kuracie kúsky vrátime spolu so šťavou do panvice k zelenine, pridáme väčšinu arašidov, väčšinu mladej cibuľky a necháme všetko už iba zohriať a omáčku prevrieť. Omáčka má byť taká hustá, aby vytvárala jemnú glazúru na mäse a zelenine. Hotové jedlo môžeme ešte na tanieri posypať zvyškom arašidov, cibuľky a lístkami koriandra. Podávame s bielou ryžou.

Čas prípravy: 25 minút

Čas varenia: 30 minút

Kuracie kung-pao Zdroj: archív Dobré jedlo

Smotanová torta s mandarínkami

10 kúskov

1,5 kg studenej kyslej smotany ● dreň z vanilkového struku alebo vanilkový cukor ● cukor podľa chuti● 150 g detských okrúhlych piškót ● granulovanékakao ● 1 kg mandarínok (alebo 2 konzervy)● citrónová šťava podľa chuti

Kilogram smotany premiešame s vanilkovou dreňou a cukrom podľa chuti. Tortovú formu s priemerom 24 cm vyložíme papierom na pečenie. Na jej dno poukladáme piškóty a zalejeme ich polovicou vanilkovej smotany. Poukladáme ďalšiu vrstvu piškót a zalejeme ju 500 g smotany rozmiešanej s granulovaným kakaom. Navrst­víme poslednú vrstvu piškót a na ňu vylejeme zvyšok vanilkovej smotany. Tortu necháme stuhnúť v chladničke, ideálne cez noc. Pripravíme mandarínkový kompót. Z mandarínok vyrežeme filety dužiny a zo zvyšku vytlačíme rukou šťavu. Tú necháme zovrieť, pridáme do nej cukor a necháme rozpustiť. Do šťavy vložíme dužinu z mandarínok a necháme kompót vychladnúť. Ak chceme, dochutíme ho ešte citrónovou šťavou. Tortu podávame posypanú granulovaným kakaom spolu s mandarínkovým kompótom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 8 hodín

Smotanová torta s mandarínkami Zdroj: archív Dobré jedlo

Sardinková nátierka

6 porcií

125 g sardiniek vo vlastnej šťave alebo v oleji ● 1 až 2 ČL horčice ● 1 šalotka● citrónová šťava ● 125 g zmäknutého masla ● soľ● mleté čierne korenie● 1 až 2 PL horúcehomlieka

Sardinky scedíme a popučíme vidličkou, pridáme nadrobno nasekanú šalotku, horčicu

a šťavu z citróna. Zmäknuté maslo vymiešame na penu a primiešame doň sardinky. Všetko ešte spolu vymiešame do penista pridaním horúceho mlieka. Nátierku dochutíme soľou, korením a ďalšou citrónovou šťavou.

Čas prípravy: 10 minút

Francúzska polievka s mušličkami

6 porcií

3 kg slepačieho mäsa na polievku ● 2 hrste koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen,zeler) ● 1/2 póru (zelenejčasti) ● 2 cibule ● bobkový list ● 4 strúčiky cesnaku● 1 ČL celého čiernehokorenia ● 3 guľôčky nového korenia ● muškátový oriešok ● stonky z petržlenovej vňate ● soľ ● olejAKO PRÍLOHA: nadrobno nakrájaná koreňová zelenina a pór ● cestoviny mušličky ● nadrobno nakrájané mäso z polievky alebo mleté mäso● pažítka ● petržlenová vňať

Naporciovanú sliepku umyjeme, zalejeme studenou vodou, privedieme do varu, krátko povaríme, vodu zlejeme, kosti a hrniec opláchneme, znovu zalejeme studenou vodou a privedieme do varu. Z povrchu vody zozbierame časť zvyšných nečistôt. Do hrnca vložíme nahrubo nakrájanú koreňovú zeleninu a pór, cibuľu, bobkový list, plochou stranou noža jemne prasknutý cesnak, celé a nové korenie, petržlenovú vňať a soľ. Polievku varíme na slabom plameni asi3 hodiny, v tlakovom hrnci90 až 120 minút. Uvarenú polievku scedíme a dochutíme soľou a nastrúhaným muškátovým orieškom. Na oleji opražíme nakrájanú prílohovú zeleninu do zmäknutia (pár lyžíc vody ku koncu praženia pomôže zelenine zmäknúť). Ak máme mleté mäso, zeleninu z panvice vyberieme a opražíme krátko aj to. V polievke, ktorú budeme podávať, uvaríme cestoviny. Zvyšok polievky dáme bokom na iné použitie alebo si ju necháme na druhý deň. Polievku podávame so zeleninou, s mletým mäsom alebo mäsom z vývaru, cestovinami, petržlenovou vňaťou alebo pažítkou.

Čas prípravy: 15 minút

Čas varenia: 3 hodiny

Francúzska polievka s mušličkami Zdroj: archív Dobré jedlo

Šunková pena

6 porcií

150 g šunky ● 125 g zmäknutého masla ● 1 až 2 PL horčice ● 1 šalotka ● 1 až 2 PL horúceho mlieka ● soľ● mleté čierne korenie

Šunku pomelieme na mlynčeku na mäso, pokojne aj dvakrát, alebo ju nadrobno nasekáme v kuchynskom robote s nožmi. Zmäknuté maslo vyšľaháme na penu, pridáme pomletú šunku, horčicu, nadrobno nasekanú šalotku, soľ, korenie a horúce mlieko. Ak treba, dochutíme ešte soľou a korením.

Čas prípravy: 10 minút

Sardinková nátierka, šunková pena, domáce vodové rožky, drožďová nátierka Zdroj: archív Dobré jedlo

Drožďová nátierka

6 porcií

1 stredne veľká cibuľa ● 2 kocky droždia ● 2 až 3 vajcia ● 125 g zmäknutého masla ● soľ ● mleté čierne korenie

Na troche masla osmažíme nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme kocky droždia a smažíme ich 4 až 5 minút. K droždiu pridáme rozšľahané vajcia a nátierku pripravíme podobne ako praženicu. Zmäknuté maslo vyšľaháme na penu a primiešamek nemu drožďové vajcia. Dochutíme soľou a korením.

Čas prípravy: 10 minút