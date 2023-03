Cuketový zapekanec s majoránom

6 kúskov

2 stredne veľké cukety ● 1 cibuľa ● 100 g nastrúhaného syra gouda ● 1 šálka strúhanky (1 šálka = 150 ml) ● 1/4 šálky oleja ● 1/2 šálky nakrájanej petržlenovej vňate ● 1 PL natrhaných lístkov čerstvého majoránu ● 200 až 250 g najemno nakrájanej šunky (alebo údeného mäsa) ● 4 vajcia ● 1 balíček prášku do pečiva ● 2 ČL domácej vegety ● soľ ● mleté čierne korenie ● šalát ako príloha

Cukety opláchneme, osušíme, odrežeme konce a nastrúhame spolu s ošúpanou cibuľou do hlbšej misy. Pridáme syr, strúhanku, olej, petržlenovú vňať, majorán, šunku, vajcia a prášok do pečiva. Zmes ochutíme soľou, korením a podľa chuti vegetou. Dobre premiešame a vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie. Vložíme do rúry vyhriatej na 220 °C na 25 až 30 minút. Skúšku správneho prepečenia urobíme zapichnutím špajdle do stredu cesta. Ak je špajdľa suchá, cesto je upečené. Cuketový zapekanec najlepšie chutí teplý so zeleninovým šalátom, ale je výborný aj studený, napríklad ako desiata.

Čas prípravy: 15 minút

Čas pečenia: 30 minút

Cuketový zapekanec s majoránom Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ, VALENTÍNA NÍDELOVÁ

Bylinkové mašličky s teľacinou

4 porcie

500 g hladkej múky ● soľ ● zmes nadrobno nasekaných byliniek ● 4 vajcia ● 400 g teľacieho zadného ● mleté čierne korenie ● olej ● 1 cibuľa ● mladá zelenina (mrkva, fenikel, hrášok) ● 2 strúčiky cesnaku ● 180 ml smotany na varenie ● syr na strúhanie ● mleté čili

Múku premiešame s 1 ČL soli, s nasekanými bylinkami a vajcami. Za stáleho miesenia pridávame vodu, kým cesto nebude pevné, pružné a homogénne. Zabalíme ho do potravinárskej fólie a necháme aspoň 30 minút odpočívať. Cesto rozdelíme na 4 časti, jednu z nich natenko (1-2 mm) vyvaľkáme. Zvyšné časti cesta zabalíme do fólie. Kolieskom na cesto povykrajujeme z cesta obdĺžniky s rozmermi 4 x 3 cm. Dlhšie strany pritlačíme k sebe v strede tak, aby vznikli mašličky. Rovnako postupujeme so zvyškom cesta. Mašličky necháme vysušiť. Teľacie mäso očistíme a nakrájame priečne cez svalové vlákna na rezne. Zľahka vyklepeme medzi dvoma igelitovými vreckami. Osolené a okorenené teľacie opečieme z oboch strán na horúcom oleji. Mäso vyberieme z panvice a odložíme na tanier. Do panvice prilejeme olej a opečieme na ňom cibuľu nakrájanú na tenké pásiky, mladú mrkvu a fenikel nakrájané na tenké plátky. Osolíme a okoreníme. Ku koncu pridáme prelisovaný cesnak. Cestoviny uvaríme v osolenej vode al dente. Mašličky scedíme, ale necháme si trochu vody. Do panvice so zeleninou vlejeme smotanu na varenie a pár lyžíc vody z cestovín. Necháme variť, kým omáčka nezhustne. Do omáčky pridáme hrášok a nakrájané opečené mäso aj s tekutinou, ktorá po ňom na tanieri zostala. Mäso a hrášok prevaríme. Do omáčky primiešame mašličky, a ak treba, zriedime ju pár lyžicami odloženej vody. Dochutíme soľou a korením, prípadne nastrúhaným syrom a mletým čili.

Čas prípravy: 60 minút

Čas varenia: 30 minút

Bylinkové mašličky s teľacinou Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ, VALENTÍNA NÍDELOVÁ

Mrkvové fašírky s bylinkami

4 porcie

600 g mrkvy ● 2 PL masla ● 60 g uvarenej ryže ● 1 vajce ● 50 g hladkej múky na obalenie ● 1 PL petržlenovej vňate ● soľ ● mleté čierne korenie ● olej ● zeleninový šalát ako príloha

Očistené mrkvy umyjeme, osušíme a nahrubo nastrúhame. Do hrnca dáme maslo a mrkvu na ňom podusíme domäkka. K udusenej mrkve pridáme ryžu a spolu rozmixujeme. Primiešame vajce, múku, soľ, korenie a nadrobno nasekanú petržlenovú vňať. Z pripravenej hmoty robíme malé fašírky. Obalíme v hladkej múke a vypražíme na dobre rozpálenom oleji. Podávame so zeleninovým šalátom.

Čas prípravy: 5 minút

Čas dusenia: 10 minút

Čas vyprážania: 10 minút