O máločom ľudia toho nahovoria toľko ako o sexe. Niečo je pravda, iné výmysel. Ponúkame vám prehľad najrozšírenejších mýtov. Je v nich aspoň štipka pravdy?

1. hláška: „Muži myslia na sex každých sedem sekúnd.“

Keby to bola pravda, muži by v skutočnosti nerobili nič iné. Áno, je fakt, že naň priemerne myslia častejšie ako ženy. No predstava, že muži majú v hlave len sex a nikdy mu nepovedia nie, je naozaj mylná.