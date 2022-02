Tieto intímne situácie pozná takmer každá žena. Najlepšie by bolo rýchlo na ne zabudnúť a najbližšie sa im oblúkom vyhnúť.

Tieto chyby už v sexe nikdy nerobte:

1. Predstierate orgazmus

Nepríjemná správa pre mužov. Podľa výskumov 7 z 10 žien už niekedy predstieralo orgazmus. A polovica z nich to dokonca robí pravidelne! Úprimne, nie je úplne zbytočné takto sa namáhať? Ak ste mali čas len na rýchlovku a vy potrebujete o pár minút viac, nuž stalo sa. No a čo? Vysvetlite to aj svojmu partnerovi, určite sa neurazí. Viac ho zraní, ak sa raz dozvie, že ste mu celé roky klamali.