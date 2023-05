Vídavali sme ich v Teleráne, Smotánke, v Superstar, či v Predpovedi počasia. Známe celebritné tváre ako Pavel Bruchala, Lucia Hablovičová, Martin Pyco Rausch, či Ďuro Mokrý boli kedysi hviezdami, ktoré sa nám prihovárali takmer denne, píše Báječná žena. Kde skončili, čo sa s nimi stalo?

Pavel Bruchala (45)

Zdroj: Marta Földešová

Bývalá moderátorská hviezda Markízy, vyštudovaný herec odišiel zo šoubiznisu v roku 2014. Pavel po 13 rokoch na obrazovke rozbehol svoj vlastný biznis s tým, čo má najradšej a to je cestovanie. Nie je turistický sprievodca ani nemá klasickú cestovnú kanceláriu, ale keďže skončil strednú školu, nerobilo mu problém začať v tomto segmente vlastný biznis.

Ak by ste však čakali vylihovanie na pláži v luxusnom rezorte a klasického sprievodcu len po pamiatkach, ako to býva zvykom, tak to v žiadnom prípade. Modrooký fešák ponúka tzv. dobrodružné cestovanie. So svojimi klientmi cestuje po svete a ukazuje im, čo všetko môžu zažiť v správnom čase na správnom mieste.