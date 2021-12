MUŽI A ICH KRVNÁ SKUPINA:

Krvná skupina B, živel vzduch

Béčko potrebuje dýchať. Je dobrodružný, spontánny, nemá rád nudu, keď je obmedzovaný, a vie byť aj promiskuitný. Chlapi s touto krvnou skupinou milujú sex, flirtovanie a vášeň. Radi prídu, chytia ženu za vlasy a len tak si to s ňou rozdajú. Sú to bohémovia a veľmi radi si doprajú. Ako v živote, tak aj v sexe. A občas aj viac žien. Raz ho nájdete pri jednej a onedlho možno zasa pri ďalšej. Keď sa však zamiluje, ide do toho naplno.