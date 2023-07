Zákon príťažlivosti naozaj funguje. Čo vysielate, to aj priťahujete. Keď sa stále budete mračiť a mať len pesimistické myšlienky, pritiahnete si negatívne veci a ostatní sa budú mračiť na vás. Naopak, úsmev, prívetivé slovo či pohladenie vám prinesú do života dobro. Pri drahých kameňoch to platí rovnako. Keď budete mať poruke tie správne, pritiahnete si k sebe šťastie, lásku a ľudí, ktorých potrebujete.

Zdroj: shutterstock