V máji by väčšina znamení mala pridať na fyzickej aktivite, lebo práve tá je pre upevnenie zdravia nesmierne dôležitá. A keďže je máj lásky čas, pozrite sa aj na záležitosti srdca, píše Zdravie.

LEV (23.7. - 23.8.)

Ostatné znamenia vám tento mesiac môžu len závidieť. Mali by ste byť naozaj v dobrej kondícii, no nerezignujte na zdravé návyky a na pohyb, ktoré sú pre vás rovnako dôležité ako pre všetkých ostatných.

Vyhýbajte sa pitiu studených bublinkových a tiež alkoholických nápojov, pretože vám môžu spôsobiť zdravotné problémy. Naplánujte si aspoň jeden víkend niekde mimo, najlepšie s blízkou rodinou.

Ak sa vám aj zo začiatku roku v láske úplne nedarilo, teraz by sa to už malo skutočne zmeniť. Dávajte si len pozor, komu sa so svojimi srdcovými záležitosťami zdôverujete. Je totiž pravdepodobné, že niektoré vaše tajomstvá budú vyklebetené. Nejde o nič hrozné, len príučka pre vás, aby ste veci, ktoré chcete uchovať skôr v intímnej rovine, nezverili niekomu nevhodnému.