Vzťahy, práca, zábava, všetko naberá na obrátkach. Ktoré znamenia sa nechajú strhnúť? Horoskop na máj pripravila ZUMA exkluzívne pre mesačník EVA.

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Prsteň, Kytica, Cesta. Pracovne sa tento mesiac naučíte, ako fungovať v systéme. Niekedy idete proti prúdu a nechcete sa prispôsobiť. Nemusíte si týmto spôsobom dokazovať, že máte názor a ste silná osobnosť. Rovnako obdivuhodná je schopnosť diplomacie. Navyše keď ste na pracovisko nastupovali, už vtedy ste pristúpili na podmienky, ktoré firma vyžaduje. Samozrejme, ak je to pre vás veľmi zlé, stále máte slobodnú vôľu a môžete hľadať inú prácu. V súkromí vás bude trápiť nedostatok pozornosti od partnera a začnete sa už nahlas ozývať. Vyvolá to hádky, no riešenie s krikom nepríde.