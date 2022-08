Energia vám porastie keď si vyriešite problémy v súkromí. Horoskop exkluzívne pre mesačník EVA pripravila ZuMa.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Líška, Had, Pán. Z každej strany na vás čakajú zmeny. Ak zbadáte, že je každý zrazu akýsi iný, bude vhodné pouvažovať, či sa naozaj zmenili vaši známi alebo vy samy. Neberte to ako niečo zlé. Dáva vám to šancu nastaviť si nové pravidlá. Aj vzťah bude prechádzať skúškou, keď vám partner oznámi niečo nečakané. Platí tu ten istý princíp, aj keď sa to môže javiť ako zlá správa, na niečo to bude mimoriadne dobré. Ale na to prídete až koncom mesiaca, keď sa vám podarí upratať si myšlienky.