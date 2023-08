Baran (21. marec – 19. apríl)

Barani sú známi svojou odvahou a sebavedomím, čo sa môže prejaviť aj v ich finančných rozhodnutiach. Sú ochotní prevziať veľké riziká a investovať do nových príležitostí. Pre nich je dôležité mať možnosť sledovať rast a vývoj svojich investícií. Môžu sa však niekedy nechtiac zaplietať do dlhov, preto by mali dbať na disciplinovaný prístup k výdavkom.