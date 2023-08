Minulý rok bol mimoriadne ťažký, tento máme mnohí z nás príležitosť spraviť v živote dôležité zmeny, aby sme pripravili pôdu pre lepší a zdravší život.

Blíženci (21. 5. - 20. 6.)

Zdravie:

Ak ste koncom minulého roka prekonali covid, je dosť možné, že sa vám vráti alebo u vás naplno prepukne postcovid. Všímajte si príznaky ako únava, pretrvávajúci kašeľ a ťažobu na pľúchach. Vašou slabou stránkou sú ochorenia dýchacieho systému, nečakajte preto viac ako dva týždne. Mal by vás vidieť lekár. Nehanbite sa nosiť rúško do preplnených verejných priestorov a to aj keď sa na jar oteplí. Najneskôr do marca prestaňte fajčiť.

Chudnutie:

Ak chcete konečne schudnúť, ráno začnite teplými raňajkami. Celý deň sa tak budete cítiť sýti a tento zvyk zmierni vaše nočné nájazdy na chladničku.

Vzťahy:

Vaša dvojaká tvár vám môže v strede roka narobiť mierne problémy v zamestnaní. Stojte si za slovom, ale nesnažte sa manipulovať druhých, aby s vami súhlasili.