Rebelská Britney sa vydávala v džínsoch a bielej baseballovej čiapke. Zdroj: Profimedia

1. Britney Spears (41) a Jason Allen Alexander (41)

55 hodín

V skorých ranných hodinách 3. januára 2004 si priatelia z detstva povedali svoje „áno“ v neslávne známej sobášnej kaplnke A Little White Wedding Chapel v Las Vegas, obaja oblečení v modrých džínsoch a Britney aj v kovbojskom klobúku. Len o 55 hodín neskôr, keď sa tím popovej princeznej dozvedel o impulzívnom sobáši, svadbu zrušili s tvrdením, že Britney nerozumela svojim činom do takej miery, aby bola schopná so sobášom súhlasiť. Britney sama o tomto incidente hovorila v zmysle, že bola hlúpa a rebelská. Potom sa v októbri vydala za Kevina Federlina, s ktorým sa o dva roky neskôr tiež rozviedla. A aj jej posledné manželstvo so Samom Asgharim, ktoré uzavrela len minulý rok, je v troskách.