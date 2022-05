Keď to vzťahu neklape, často to býva vina oboch partnerov. Ženy mávajú jasno v tom, čím ich muž vytáča. Ale veľakrát nepremýšľajú o tom, čím naopak štvú ony jeho. My sme to pre vás spísali.

Nerozprávame sa s nimi a nechceme nikam chodiť

Mnoho ženatých mužov tvrdí, že keď sme s nimi randili, boli sme milé, zábavné a neustále sme sa s nimi rozprávali a niekam s nimi chodili. Lenže v manželstve, zvlášť keď už trvá viac rokov, je to zrazu inak. Ak majú ale obaja pocit, že spolu trávia menej času a menej spolu komunikujú, je to dobrá správa a sú na dobrej ceste. Skúste teda niečo vymyslieť, nájdite nejakú novú reštauráciu, kúpte lístok na jeho obľúbený koncert alebo futbalový zápas a bežte tam s ním! Nezáleží na tom, či vás to bude baviť stopercentne, ale na tom, že budete spolu.