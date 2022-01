Povedia si, že im chceli zniesť modré z neba. A povie to aj okolie. Boli to obyčajní, dobrí chlapi a skončili so zranenými citmi, zlomeným srdcom a vlastnou pravačkou namiesto partnerky. Mnoho žien totiž podvedie práve tých najlepších, píše MAGAZÍN. Pozrite si najčastejšie dôvody.

Prečo ženy podvádzajú mužov? Zdroj: Shutterstock

Zamilujú sa

Tomu sa nedá zabrániť a môže sa to stať mužom aj ženám. Jednoducho vedia, že majú doma skvelého chlapa. Dokonca možno aj lepšieho ako toho, ktorému dali prednosť, ale aj tak vyslovia tú povestnú vetu, že by radi ostali kamarátmi, ale za láskou už idú inam. Nič nezvyčajné a v podstate s tým treba počítať v každom vzťahu. Zamedziť tejto situácii môže fakt, že nebudete iba dobrý. Ale budete pre partnerku stále sexi a udržíte si atraktívny vzhľad pravidelnou úpravou aj budovaním pekného tela. Nezabudnite na to, ak budete ležať pri televízii s deravými ponožkami na nohách a tukovými zásobami na bruchu.