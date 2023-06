To, že má moderátorka Soňa Müllerová 61 rokov, by tipoval asi málokto. Jej neodmysliteľnou súčasťou je večný úsmev na perách, dobrá nálada a štýlové oblečenie, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Pred časom zverejnila fotografiu, ktorou mnohých milo prekvapila. Má na nej oblečenú čiernu minisukňu, ktorú doplnila čiernou košeľou a ukázala aj dokonalé štíhle nohy.