Ashley Graham krátko po narodení dvojčiat. Zdroj: Getty Images

Ashley Graham (35)

Americká supermodelka patrí medzi najznámejšie plus size modelky na svete. Mamička troch malých detí sa stala ikonou, ktorá celému svetu ohlasuje, že krásnou môžete byť bez ohľadu na veľkosť. Časopis Maxim ju tento rok vyhlásil za najsexi ženu sveta a nie je to prvý raz. V rozhovore prehovorila o vplyve materstva na cestu akceptovania tela: „Mať deti ma viac motivovalo,“ povedala. „Prinúti vás to zapamätať si, že byť sexi má mnoho podôb a prichádza vo všetkých tvaroch a veľkostiach.“