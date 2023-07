Grécko

Grécko sa ako krajina s neodolateľnou prímorskou panorámou a vychýrenou ponukou ostrovných zážitkov bezpochyby vryje hlboko do pamäti každého cestovateľa a návštevníka tejto multituristickej destinácie s nekonečnou škálou výberových miest s podmanivým šarmom. Pestrosť turistických možností dopĺňajú povestné mestečká poprepletané významnými historickými udalosťami a, samozrejme, nechýbajú ani miesta dokonale vystihujúce silu príbehov, často vyrážajúcich dych, z kapitoly gréckej mytológie. Pozornosti neuniknú ani miesta, ktoré sa môžu bezprostredne ocitnúť na prvých priečkach adrenalínového turistického programu pre odvážnejších turistov so záľubou v objavovaní zdanlivo obyčajných miest značne neobvyklými spôsobmi. Kľúčovým sa stáva výber konkrétneho ostrova, ktorý by mal predstavovať ideálny dovolenkový raj, avšak v prípade gréckych ostrovov nejde práve o najľahší výber, keďže unikátne odlišnosti ich robia ešte atraktívnejšími a lákavejšími. Najobľúbenejšími sú Kréta, ale oplatí sa navštíviť aj trojicu ostrovov Kalymnos, Plati a Pserimos.

Oia,Town,On,Santorini,Island,,Greece.,Traditional,And,Famous,Houses Zdroj: PHOTOCREO Michal Bednarek

Určite navštívte Santorín

Pieskovcové útesy predstavujú charakteristickú bariéru, ktorá symbolicky oddeľuje pláž Vlychada od zvyšnej časti súostrovia Santorín. Táto pláž sa však výrazne odlišuje od radu tradičných belavých pláží a svojím tmavo sfarbeným lávovým pieskom poskytuje plážovým nadšencom pohľad na neobvyklé kontrastné pôsobenie morských vĺn a priľahlej pieskovej pláže. Napriek tomu to nie je hojne vyhľadávaná pláž, a teda pre pokojný relax je ako stvorená. Hojne navštevovaným je mestečko Oia, ktoré tvoria stavby so zreteľne vyčnievajúcimi bielymi fasádami. K mestečku Oia sa bez debaty viaže aj zátoka Amoudi, poskytujúca turistom možnosť okúsiť tradičné morské špeciality.