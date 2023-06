Dôležitá je však pravidelnosť, vytrvalosť a postupné zvyšovanie opakovaní. Neočakávajte, že po jednom týždni drepovania do bezvedomia bude váš zadok ako vysekaný zo skaly a s cvičením môžete prestať. Treba na sebe neustále pracovať!

Na úvod

V prvom rade si uvedomte, že je to beh na dlhšiu trať a nijako sa to nedá okabátiť. Žiadne státie na vibračnej podložke vám zadok nezaokrúhli. Treba makať. Dobrá správa je, že to zvládnete aj v pohodlí domova. Niektoré cviky bez akýchkoľvek pomôcok, pri niektorých vám postačí fľaša vody, a ak máte expander, teda gumu na cvičenie, bod pre vás.

Pozor na techniku

Určite si ešte spomínate na zá kladnú školu, kde ste na telocviku v rámci rozcvičky robili drepy. Ruky predpažiť, nohy mierne rozkročiť a šup hore-dole. Tak takto to rozhodne nerobte. Deťom to neuškodí, vám by sa nesprávna technika mohla vypomstiť a namiesto pevného zadku budete mať boľavé kolená. Ak neviete, ako na to, nebojte sa požiadať o pomoc trénera či kamarátku, ktorá sa tomu rozumie. Dôležité je aj správne dýchanie. So správnym nádychom a výdychom zvládnete odcvičiť viac a rýchlejšie sa dostavia aj požadované výsledky. Ale poďme už k cvikom, veď na tie ste iste najviac zvedavé.

Rozvrh cvičenia pre začiatočníčky

Cvik Počet opakovaní Počet sérií

Klasický drep 15 až 20 3 až 4

Sumo drep 15 až 20 3 až 4

Bulharský drep 15 na každú nohu 3 až 4

Mostík 10 3

Výpady 10 až 15 na každú nohu 3

Zakopávanie 20 na každú nohu 3

Mŕtvy ťah 10 na každú nohu 4