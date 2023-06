1. Chcú nás potešiť aj inak ako fyzicky

Môže sa to zdať smiešne, ale je to pravda. Muži naozaj chcú vedieť, ako urobiť ženu šťastnou. Pre niektorých je to dokonca ich hlavný životný cieľ. Snažia sa byť dobrými manželmi, partnermi aj milencami.