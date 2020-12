Baran 21. 3 – 20. 4.

Ženy činu

Ženy narodené v znamení Barana dlho neotáľajú, dlhé diskusie a hry so slovíčkami ich nebavia a radšej hneď pristúpia k činom. A je jedno, čoho sa to týka. Muži aj ženy Barani sú remeselne zruční. Položiť parkety či vymaľovať? Pre nich žiaden problém. Vyhrnú si rukávy a bez dlhých rečí idú na to. Pretože planéta energie Mars ovláda ich ohňové znamenie, sú si vedomé sily svojho tela a vôle a reagujú rýchlo. Milujú súťaženie a môžu sa dobre uchytiť v bojových športoch. K výzvam sa stavajú priamo čelom, pred nebezpečenstvom len tak necúvnu. Sú pripravené spraviť viac, ako treba, pre seba aj pre druhých. Majú prirodzenú autoritu, a tak nie div, že celkom intuitívne preberajú vedenie a ľudia sú ochotní ich nasledovať.

Poznávacie znamenie: Majú veľkú dávku odvahy a ich tvrdohlavosť im neraz pomohla preraziť si cestu aj tam, kde nebola. Ak niekto potrebuje poradiť či niečo vyriešiť, často sa obráti práve na ne.