V januári budete mať silu zmeniť to, vďaka čomu si upracete aj vnútorné hodnoty. Horoskop exkluzívne pre mesačník EVA pripravila ZUMA.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Cesta, Hviezdy, Kosa. Mnoho vecí vo vašom živote sa vyvíja veľmi sľubne, ale tesne pred dosiahnutím cieľa niečo zlyhá. Hoci je náročné udržať si pozitívne nastavenie, podstatný bol tento mesiac pre vás proces, nie samotný výsledok. V práci sa naučíte diplomacii aj taktizovaniu. Aj v partnerstve ste momentálne viac aktívne vy, čo by ste svojej polovičke nemali vyčítať. Len si vykomunikujte, že je pre vás demotivujúce neustále niečo vymýšľať, keď sa to nestretne so záujmom.