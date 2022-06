Horoskop na mesiac JÚL pripravila ZUMA exkluzívne pre časopis EVA.

Lev 23. 7. – 23. 8.

Mužsko-ženský princíp, ktorý vás doteraz mohol trápiť, bude zrazu minulosťou. Ak ste na seba preberali niektoré chlapské úlohy, v júli rozkvitnete ako kvet a budete vyžarovať mimoriadne ženstvo, mužom sa z vás bude krútiť hlava. Zároveň platí, že ak ste boli pasívne a chýbal vám kúsok mužského postoja do života, teraz sa vám podarí vybalansovať to. V zamestnaní to spozorujete na zlepšení komunikácie a odbúdaní úloh. Pri partnerovi si samy uvedomíte zmenu prístupu a odmenou za to vám bude romantika a vášeň.