Škorpión

Je to alfa samec? Zdroj: Shutterstock

Tento muž je veľmi príťažlivý, neuveriteľne charizmatický a pre nežné pohlavie neodolateľný. Ak ho nejaká žena zaujme, len ťažko odolá jeho čaru. U žien majú dokonca veľký úspech aj tí Škorpióni, ktorí nie sú vyslovene fešáci. Týmto mužom totiž nechýba sebavedomie, veria v seba a svoju silu a zároveň sú tajomní. Sú to skutoční hrdinovia, ktorí stoja pevne pri svojich blízkych. Najviac ich priťahujú niečím zaujímavé, mystické ženy.

Lev

Je to alfa samec? Zdroj: Shutterstock

Je to rodený zvodca. Svojím šarmom očarí každú ženu. Je mimoriadne vášnivý, veľkorysý a nedá sa mu odolať. Je to charizmatická osobnosť. Presne vie, čo chcú ženy počuť a čo im povedať, aby si ich získal. Keď sa zamiluje, pre svoju vyvolenú by urobil čokoľvek. Žena, ktorá chce zaujať muža narodeného v tomto znamení, by mala vedieť šikovne flirtovať a dať mu najavo, že jej môže dôverovať.

Rak

Je to alfa samec? Zdroj: Shutterstock

Ženy dokáže očariť romantickou dušou, vášňou a optimistickým pohľadom na svet. Zároveň je veľmi vtipný a svojím zmyslom pre humor si zaručene získa tú, po ktorej túži. Okrem toho dokáže žene dať pocit bezpečia, čo je u mužov čoraz zriedkavejšia schopnosť. Skvele sa oblieka, má svoj vlastný štýl. Je veľmi príjemné byť v jeho spoločnosti.