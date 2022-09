Čo vás čaká v oblasti vzťahov, zdravia a práce? September je v znamení návratu do školy i do práce, no pre viaceré znamenia by sa mohol niesť v znamení lásky.

RAK

Vaša polovička vám môže vyčítať, že ste prílišný domased a bude vás vyzývať hýbať sa, ísť von, prevetrať sa aspoň cez víkendy. Ak ešte len hľadáte lásku, uprednostníte pobyt doma a kontakty budete nadväzovať vďaka sociálnym sieťam a iným zoznamkám. Budete však mimoriadne selektívni a odmietnete akýkoľvek typ kompromisu.

Počas septembra asi nezaznamenáte žiadne vážnejšie zdravotné problémy, no vaša fyzická aj psychická forma dostane zabrať. Jeden deň budete žiariť nadšením a optimizmom, druhý deň sa necháte prevalcovať určitou formou únavy až melanchólie. Budete mať občas dojem, že ste nepochopení, nedocenení v očiach ostatných. To vás môže ovplyvniť, ale bude len na vás, aby ste vyjadrili svoje sťažnosti, ak chcete túto situáciu napraviť.

Niektorí ľudia, ktorých ste považovali za skutočných priateľov, sa ukážu ako obzvlášť sebeckí. Ale neberte si to príliš k srdcu a povedzte si, že vám to umožnilo vyriešiť si vaše vzťahy. Ak ste rodič, v rámci možností sa zúčastňujte na aktivitách vašich detí.

V práci nečakajte okamžité uznanie a sústreďte sa na svoje nové misie. U uchádzačov o prácu hrozí sklamanie.