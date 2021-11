Z horoskopu jednotlivca vyčítate, či bude chuť na sex u vás stúpať, klesať, aké máte chúťky, predstavy či myšlienky a množstvo iných sexuálnych potrieb. V astrológii sexuality sa odborníci pozerajú na človeka cez planéty Mars, Venušu, Urán, Pluto a cez 8. astrologický dom.

Baran

Barani zo seba doslova vyžarujú sexuálnu energiu. Sú ohniví, lietajú okolo nich iskry a vedia to poriadne roztočiť. Radi sa zabávajú a chcú dobývať. Vášeň a zvádzanie, to je to, čo je pre nich typické.