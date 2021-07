Pohyby Slnka, Marsu a Venuše poriadne rozprúdia v živote troch znamení vzduch. V tomto mesiaci ich čakajú veľké prekážky a životné výzvy. Ako ich zvládnu a na čo sa musia pripraviť?

RAK

Mars ešte viac posilní vašu už aj tak veľmi zlú náladu. Len ťažko budete hľadať vnútorný pokoj a harmóniu. Neviete sa zbaviť myšlienok na svojho ex? Trápia vás zdravotné problémy, ktorých sa nijako neviete zbaviť? Začal vás priťahovať človek, ktorý by pre vás mal byť zakázaný? V jednej chvíli sa smejete a o pár minút plačete? Za to všetko môže planéta Mars. Vracia sa k vám minulosť a vy sa musíte rozhodnúť. Pustíte ho do svojho života, alebo sa radšej začnete pozerať do budúcnosti? Ak sa rozhodnete nesprávne, bude to mať nepríjemné následky.

Tento mesiac bude pre 3 znamenia veľmi náročný. Zdroj: Shutterstock

KOZOROŽEC

Vaša najlepšia vlastnosť je zároveň vašou najväčšou slabosťou. Dokážete veriť komukoľvek, a práve to tento mesiac zneužije niekto z vášho blízkeho okolia. Sklamete sa v človeku, ktorému ste doteraz dôverovali. Je to všetko len nedorozumenie, alebo jeho činy motivovali zlé úmysly? V tomto mesiaci budete musieť hľadať odpovede na dôležité životné otázky.

STRELEC

Zbytočne sa snažíte narábať s peniazmi opatrne, v nasledujúcich dňoch budete čeliť nečakaným výdavkom, ktoré vám skomplikujú život. Na prvý pohľad to bude veľká prekážka, ale ak na sebe popracujete a vydržíte, podarí sa vám toto nepríjemné obdobie prekonať. Vďaka vplyvu Saturnu sa vo vás budú miešať rôzne pocity, dokonca aj také, ktorým ste sa už roky úspešne vyhýbali. Je čas nazrieť do svojho vnútra a trochu si tam upratať...