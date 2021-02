Ryby

Minuloročné vzťahy zažijú osvieženie a novú iskru, najmä vaše búrlivé známosti, ktoré ste nadviazali medzi januárom a marcom 2020. Teraz sa muž, ktorý vám v tomto čase ukradol srdce, vráti späť do vášho života. Vaše staré sny a túžby sa na začiatku jari môžu splniť, ale iba ak sa zbavíte vnútorného strachu. Rozhodnutie je na vás. Chcete pokračovať v živote iba s ním?

Ktoré znamenia zažijú vášnivý koniec zimy? Zdroj: Shutterstock

Lev

Bývalý partner uvidí vašu naposledy zverejnenú fotografiu a od toho momentu vás nebude môcť dostať zo svojej hlavy. Radi flirtujete, vždy ste stredobodom pozornosti, takže jeho záujem uvítate. V poslednom čase ste nemali v randení šťastie, takže s radosťou prijmete jeho flirtovanie. Aj keď zúri pandémia, budete kreatívni a podarí sa vám zažiť veľmi romantické chvíle. Ak už partnera máte, váš vzťah sa v tomto období posunie na novú úroveň.

Váhy

Vo svojom vnútri ukrývate romantickú dušu, ale bojíte sa to ukázať ostatným. Zvyčajne o veciach príliš dlho premýšľate, zvažujete každý svoj krok a bojíte sa zamotať do vášnivého dobrodružstva - čo ak vám niekto zlomí srdce? Je čas zbaviť sa týchto zlozvykov, naučte sa byť spontánnejší! Keď sa váš ex vráti, budete musieť zostať sami sebou, a nepretvarovať sa - inak ho opäť stratíte.