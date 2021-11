Nechcú síce ostať do konca života sami, ale ak ide o vzťahy, nepatria medzi ich absolútne priority. Prejavuje sa to napríklad tým, že ak ich postavíme medzi voľbu vy alebo niečo iné, pokojne vám zamávajú na rozlúčku. Bez mihnutia oka.

Dátum narodenia ovplyvňuje aj priority. Pre niektoré znamenia zverokruhu je partner a vzťahy najdôležitejšie. Pre dobro v rodine sú ochotné obetovať prácu, peniaze, vlastné pohodlie aj zdravie. No a na opačnom konci spektra sú znamenia, ktoré pokojne rozviažu vzťah aj preto, že máte iné politické presvedčenie.

Panna – toto znamenie je určené perfekcionistom. Sú to obvykle vorkoholici, ktorí potrebujú vyť najlepší v tom, čo robia. No a s tým často súvisí aj fakt, že vzťahy posúvajú na druhú koľaj. Neriešia ich ako prioritu. Obvykle žijú v presvedčení, že ak nájdu zmysel svojho života, tak sa pre nich nájde aj vhodný partner.

TOTO sú znamenia, ktorým na vzťahoch nezáleží. Zdroj: Shutterstock

Strelec – znamenie, ktoré je dlhodobo označované za problematické, čo sa týka vzťahových záležitostí. Je to do veľkej miery spôsobené tým, že najviac zo všetkého túžia po dobrodružstve. Po chuti „žiť“ a v tom sú niekedy vzťahy, či nebodaj rodičovské povinnosti dosť veľkou prekážkou. Preto ak strelca postavíte medzi rozhodnutie materská dovolenka alebo cesta okolo sveta, pobalí si kufre a odlieta.

Vodnár – miluje slobodu. Ale to je len jedna vec, pre ktorú sa zvykne vo vzťahoch dusiť. Vzťahy vo svojom živote nepokladá za prioritu aj preto, že je stále niečím zaujatý. Rád posúva sám seba, napreduje a ako sa vyvíja on, čaká, že sa budú vyvíjať aj ľudia okolo neho. Ak nestíhajú, opúšťa ich. S vidinou, že vždy má šancu žiť v lepšom vzťahu ako má teraz. Preto nemá potrebu ostávať za každú cenu na stálom mieste.

Blíženci – ak ide o vzťahové komplikácie, sú v tom majstrami zverokruhu. Vzťahy a pre nich nie sú tak dôležité preto, že hoci majú okolo seba radi spoločnosť, v hlbokých vzťahoch často narážajú na kolízie. Často menia postoje aj životné priority a rovnako aj partnerov. Podľa toho, ako im to život práve servíruje. Nie sú to znamenia, ktoré by pre vzťah obetovali svoje presvedčenie. To radšej obetujú vzťah, ktorý s nimi nerezonuje.