Tak, ako v máji rozkvitá príroda, aj naše duše pookrejú a budeme o niečo šťastnejší. V máji sa mnohým z nás výrazne zlepšia medziľudské vzťahy, pominú dlhotrvajúce konflikty, iní zažijú krásne obdobie v práci. Máj každému znameniu prinesie niečo pozitívne. Hviezdy budú mať skvelý vplyv aj na naše milostné životy. Vzťahy sa osviežia novými podnetmi, už nebudeme toľko zatvorení doma, láska medzi partnermi sa utuží. Pribudne viac vášne a sexu. Ak máte krízu, ešte to nevzdávajte, využite silu mája a uvidíte, či sa to nezlepší.

Čo nás čaká v máji? Zdroj: Shutterstock

Máj prinesie aj stresové obdobie, najmä vodným znameniam. Každý okolo nich už začne rozprávať o letnom voľne a dovolenkách, ale oni netušia, s kým by mali stráviť tohtoročné prázdniny. Budú viac premýšľať o zmysle svojho života, o tom, či idú správnym smerom. Mnohí sa rozhodnú ukončiť nefunkčné vzťahy.

Čo nás čaká v máji? Zdroj: Shutterstock

Najnervóznejší budú Vodnári a Býci. Mali by si dávať pozor, aby blízki príliš netrpeli vďaka ich agresívnejším výstupom. Blížencov a Rakov čaká osobnostný rozvoj. Kozorožci by mali viac oddychovať, hrozia im choroby dýchacích ciest. Panny čaká skvelá pracovná ponuka. Škorpióni využijú máj na prácu, Strelci si cez víkendy oddýchnu od povinností v prírode. Mali by sa k nim pridať aj Ryby. Barani sa budú oveľa viac venovať deťom a celkovo rodine. Lev by si mal dať pozor na osobu vo svojom blízkom okolí, ktorá ho začne škaredo ohovárať. Váhy si naopak vychutnajú viac času iba pre seba.