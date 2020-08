BARAN

Môžete byť frustrovaní z toho, že všetko vo vašom živote pôjde teraz trochu pomaly. Mars, planéta, ktorá ovláda vaše znamenie, bude do konca augusta v slabšom postavení. Mars za normálnych okolností posilňuje vaše prirodzené schopnosti, vášeň a súťaživosť. Ak je oslabený, spôsobuje vám problémy, spomaľuje vás to. Vaša vrodená netrpezlivosť vám do konca leta spôsobí nejednu nepríjemnú chvíľu, budete mať čo robiť, aby ste svoj temperament skrotili bez výbuchov zlosti. Namiesto toho, aby ste v sebe hromadili frustráciu, snažte sa vybiť energiu inak, napríklad pohybom. Posilníte si imunitu, ktorú budete na jeseň veľmi potrebovať.

Čo vás čaká do konca tohto leta? Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENCI

Stres vás občas poriadne prevalcuje. Vplyv Merkúra bude vo vašom živote najintenzívnejší až do 19. augusta. Keďže je dominantnou planétou vášho znamenia, budete to prežívať oveľa citlivejšie a negatívnejšie ako ostatní. Budete zvláštne rozhádzaní a nervóznejší, než zvyčajne. Môže sa vám stať, že zabudnete na dôležité stretnutia, poviete nesprávne veci v nesprávnom čase, zaparkujete na zakázanom mieste... Najlepšie bude, ak si vopred všetko podrobne naplánujete a poriadne si premyslíte, čo komu poviete.

Čo vás čaká do konca tohto leta? Zdroj: Shutterstock

PANNA

Do konca leta budete prechádzať obdobím chýb a omylov. Aj doteraz vo vás driemalo veľa negatívnej energie, dlhodobo sa cítite nespokojne a frustrovane, ale v auguste sa to ešte o niečo zhorší. Budete mať pocit, že váš vnútorný svet prechádza veľkou krízou a neprestajne v ňom iba prší. Akoby ste zabudli robiť veci poriadne a precízne. Je preto dôležité, aby ste si po sebe všetko kontrolovali, aspoň do začiatku jesene. Potom sa to konečne zlepší a vy sa pri spomienke na nevydarené leto len usmejete.

Čo vás čaká do konca tohto leta? Zdroj: Shutterstock

ŠKORPIÓN

Máte pocit, akoby vám niečo blokovalo energiu. V auguste budete vďaka vplyvu planét prechádzať veľmi neistým životným obdobím, budete vystresovaní, váš vnútorný svet sa bude otriasať v základoch. Najradšej by ste okolo seba postavili vysoké múry, aby ste sa ochránili. Máte pocit, že vás vonkajšie sily prevalcujú, že životné výzvy nezvládate tak, ako by ste si priali. Priťahuje vás myšlienka tráviť veľa času doma, prestanete sa spoločensky realizovať. Možno to vaša duša veľmi potrebuje, tak jej doprajte trochu pokoja. Na jeseň sa všetko zmení k lepšiemu a vy sa budete zo života opäť tešiť. Toto letné obdobie posilní vašu spirituálnu energiu a orientácia do svojho vnútra posilní váš charakter. Všetko zlé je na niečo dobré.