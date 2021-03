Marec 2021 nebude podľa horoskopu vhodný na riešenie osobných pocitov a meditáciu. Voľný čas radšej trávte v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi. Snažte sa udržiavať svoju vnútornú pohodu. Venuša bude mať silné postavenie a mnohým ľuďom prinesie viac harmónie a lásky. Uvidíte svoje vzťahy z novej perspektívy. Vďaka pocitu spolupatričnosti dosiahnete spokojnosť, ktorá sa prejaví na vašom vzhľade. Preto veľa ľudí môže začať vyhľadávať vašu spoločnosť. Prečítajte si, čo všetko vaše znamenie horoskopu ešte čaká!

RAK

Únava a vyčerpanie Rakov potrápi ešte pred začiatkom jari. Toto obdobie však nepotrvá dlho. V polovici marca naberiete silu a vrátite sa do svojej bežnej rutiny. Dávajte pozor, aby ste tento proces príliš neurýchlili, pretože by vám to mohlo poškodiť zdravie. V práci budete pokračovať v dobrých výkonoch. Ale nezaspite na vavrínoch a majte oči otvorené, pretože budete môcť byť nápomocní. Je možné, že ostatní môžu zneužiť vašu pozornosť a starostlivosť, ktorú vám ťažko vrátia.

Marec vás zbaví práce a emočného tlaku. Rak sa cíti spokojný a vo vzťahoch zažíva určitú istotu. Toto obdobie je úžasné nielen z hľadiska upevňovania rodinných väzieb. Je tiež dobré naplánovať si rôzne výlety a dovolenky - zaslúžite si to. V marci budete prežívať najmä pozitívne emócie. Preto trávte príjemné chvíle v spoločnosti ľudí a vyhľadávajte aj kultúrne zážitky. Návšteva knižnice alebo dobrý film v telke je skvelým programom pre každý voľný večer. Ak to v pandémii inak nejde... Skúste z toho vyťažiť čo najviac a zabavte sa aj doma. Nezanedbávajte oddych ani koníčky, mohlo by sa vám to vypomstiť.

Čo vás čaká v marci? Zdroj: Shutterstock

LEV

Tento mesiac zvýši vašu sebaúctu a sebadôveru. Využite to a snažte sa vyriešiť problémy, nad ktorými ste doteraz váhali. Zamerajte sa na tých, na ktorých vám záleží najviac. Levi si však musia dávať pozor na svoju marcovú podráždenosť, mohlo by to viesť k dlhodobým konfliktom. Poloha Mesiaca vám pomôže a potom môžete včas rozpoznať následky svojich činov skôr, ako sa môžu stať. Marec bude mesiacom duality a dilemy. Nebudete sa vedieť rozhodnúť medzi dvomi možnosťami, budete veľa váhať a stáť na jednom mieste.

Na začiatku mesiaca sa vo vás prebudia romantické emócie - ak ste dlho sami, marec môže byť bodom obratu. Energia tohto mesiaca je dobrá aj pre dlhodobé vzťahy. Lev pocíti svoju schopnosť jasne komunikovať a bude ju vhodne využívať. Taktiež sa sústredí aj na svoj duchovný rozvoj a bude sa rozprávať so svojím partnerom takmer telepaticky. Nezabudnite však zostať v tejto realite, vaše prechádzky v prírode vám poskytnú dobrý základ.

Čo vás čaká v marci? Zdroj: Shutterstock

PANNA

V marci budú Panny v práci takmer vo dne aj v noci. Urán vás povzbudzuje, aby ste si pre seba vytvorili nové výzvy, a tak budete mať aj veľa nových nápadov. Aj keď sa budete v mnohom zlepšovať, zabudnete na bežné úlohy, ktoré povedú ku komplikovanejším vzťahom s kolegami a vaše úspechy môžu zostať neskôr nepovšimnuté.

Na konci mesiaca budete tiež náchylní na problémy s črevami, preto sa uistite, či sú všetky vaše jedlá v poriadku a skúste do svojho jedálnička zaradiť viac vlákniny. Marec bude plynúť v duchu empatie, čo znamená, že na svoje prostredie budete pôsobiť veľmi spoľahlivo a dôverne. Vaše rodinné vzťahy prekvitajú, počas jarného obdobia sa v týchto kruhoch budete cítiť lepšie než so svojimi priateľmi. Porozumenie je presne to, čo hľadáte a aby ste ho mohli odovzdať iným, musíte ho najskôr získať. Ak ste vo vzťahu, budete spokojní vy aj váš partner, pretože Panna bude mať v sebe viac než dosť lásky a porozumenia.

