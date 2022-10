KOZOROŽEC

Náročné obdobie v láske vás privedie k rozhodnutiu dať si od randenia pauzu. Odmietnutie je bolestivé, ale našťastie nezanechá trvalé následky. Od 23. októbra zmeníte názor na lásku a využijete náklonnosť opačného pohlavia. V zamestnaní podávate skvelé výkony, ale po 26. októbri sa objavia komplikácie. Je dôležité zachovať chladnú hlavu a nepanikáriť. S takou ľahko prídete na spôsob, ako problémy vyriešiť.

Čo vás čaká v októbri?

VODNÁR

Spojenie Merkúru so Saturnom vytvára úžasné pracovné podmienky. Snažíte sa vychádzať v ústrety klientom aj nadriadeným, podávate skvelé výkony a ste nadšení zo svojich nových projektov. S kolegami si veľmi nerozumiete, nápor povinností preváži nad dobrou náladou. Teambuildingové akcie o pár týždňov odložte. V milostných vzťahoch by ste radi urobili krok vpred. Cítite sa na niečo perspektívne, ale partnera to vyľaká.

Čo vás čaká v októbri?

RYBY

Milé Ryby, v októbri sa porovnávate s okolím a zabúdate na to, v čom sa vám darí. Nízka sebadôvera sa prejavuje hlavne v zamestnaní. Neveríte si a máte pocit, že výsledky vašich spolupracovníkov sú lepšie. Až rozhovor s nadriadenými vám otvorí oči a prinúti vás začať poriadne pracovať. Aj váš milostný život si vyžaduje zmenu prístupu. Nebudete predsa zostávať s človekom, ktorý vás len využíva. Máte právo na niekoho lepšieho! Možno ste doteraz zatvárali oči pred tým, že ste vo vzťahu nedostávali úprimnú lásku. Niečo s tým urobte, zaslúžite si viac.

Čo vás čaká v októbri?

