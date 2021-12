Rak

Kosa, Vtáky, Park. V práci odrátavate dni do dovolenky a všetko sa vám vlečie. Mali by ste zmeniť prístup, inak si pokazíte aj sviatky. Ak vás aktuálne miesto nenapĺňa, treba sa poobzerať po inom, nie nečinne sedieť a nadávať, ako veci fungujú. Na toto sa musíte pripraviť, inak si pokazíte sviatky. Celkovo je tento mesiac pre vás charakteristická pasivita a aktívna ste len v rečiach. Nečudujte sa, že sa vám nálady striedajú takmer v hodinových intervaloch. Nie je to príjemné ani kolegom, ani partnerovi a výnimočné preto nebudú ani konflikty. Ovplyvniť ich dokážete len vy, ak začnete k veciam pristupovať pozitívnejšie.