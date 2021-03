Marec 2021 nebude podľa horoskopu vhodný na riešenie osobných pocitov a meditáciu. Voľný čas radšej trávte v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi. Snažte sa udržiavať svoju vnútornú pohodu. Venuša bude mať silné postavenie a mnohým ľuďom prinesie viac harmónie a lásky. Uvidíte svoje vzťahy z novej perspektívy. Vďaka pocitu spolupatričnosti dosiahnete spokojnosť, ktorá sa prejaví na vašom vzhľade. Preto veľa ľudí môže začať vyhľadávať vašu spoločnosť. Prečítajte si, čo všetko vaše znamenie horoskopu ešte čaká!

Čo vás čaká v marci? Zdroj: Shutterstock

BARAN

V marci bude Baranov veľmi ovplyvňovať energia Venuše. Najmä v druhej polovici mesiaca zažijú veľké kariérne úspechy, konečne sa niekam posunú, dostanú skvelú príležitosť ukázať svoj talent. Ani peniaze im nebudú chýbať. Barani budú empatickejší než obvykle, čo im pomôže zlepšiť vzťahy nielen doma, ale aj v práci a s klientmi. Prinesie im to viacero úspešne uzavretých dohôd a podpísaných zmlúv. Možno sa im v rodine ozvú ľudia, ktorých už roky nevideli. Pred stretnutím by mali Barani zistiť, či týmto ľuďom nejde o niečo sebecké, či ich nechcú len zneužiť. Taktiež by si mali dávať veľký pozor na zdravie, najmä v období pandémie a nestretávať sa len tak s hocikým.

Barani dostanú príležitosť napraviť aj chyby z minulosti. V marci sa budú môcť vnútorne zmeniť, čo sa odzrkadlí aj na celkovom zlepšení ich psychického stavu. Životná cesta bude oveľa jasnejšia a reálnejšia, zistia, čo vlastne chcú a prehodnotia svoje staré myšlienky a presvedčenia. Barani si budú v tomto jarnom období pevne stáť za svojím, Venuša posilní ich charizmu a zvýši sebavedomie. Vďaka tomu nadviažu aj veľa nových vzťahov, možno sa dočkajú aj vášne a romantiky.

BÝK

Marec bude pre Býkov mesiacom plným nových zážitkov, najmä pokiaľ ide o sebarozvoj. Nakoniec sa Býci zbavia negatívnych myšlienok z minulého roka a rozhodnú sa začať budovať niečo nové. Či už ide o duchovný rozvoj alebo hmotné veci, urobia obrovský pokrok. Tento mesiac bude skvelou príležitosťou na prehĺbenie rodinných vzťahov, preto sa snažte do svojich aktivít čo najviac zapojiť aj blízkych a prejaviť záujem o ich problémy. Tieto rozhovory vám nepochybne pomôžu lepšie im porozumieť.

Marec zosilní vaše emócie, najmä tie negatívne. Dajte si pozor, aby ste nepovedali nič, čo by ste neskôr mohli ľutovať. Každý človek prežíva ťažké obdobia a ak vás ovládne depresia alebo úzkosť, nezabudnite, že všetko odznie. Býk musí aktívne začať posilňovať svoje duševné zdravie, pretože nebude v najlepšej kondícii. Pomôcť môžu rôzne veci, ako napríklad zdravé stravovanie, cvičenie, meditácia alebo čokoľvek, vďaka čomu zabudnete na smútok.

BLÍŽENCI

V marci budú mať hviezdy a najmä planéta Mars najvýraznejší dopad práve na Blížencov. Dodá vám to silu prehodnotiť svoju situáciu a prevziať iniciatívu za vlastný osud. Vidno to hlavne z hľadiska práce. Či už máte vlastné podnikanie alebo pracujete pre nejakú spoločnosť, vždy vás ohromia nové nápady, ktoré šikovne využijete a ukážete svoj talent. Pozor však na vašu nepokojnú a prchavú povahu, pretože planéta Mars môže tieto vaše stránky ešte viac posilniť. V druhej polovici mesiaca si dajte pozor na poranenia horných končatín, ktoré môžu byť náchylnejšie na zlomeniny, pokúste sa znížiť fyzickú námahu.

Marec otvára dvere pre nové aktivity. Energia mesiaca vám ponúkne veľa nových nápadov na sebarealizáciu, či už pôjde o nový koníček alebo pracovnú príležitosť. Blíženci teraz môžu objavovať činnosti, ktoré ich skutočne napĺňajú. Vždy ste sa chceli naučiť variť? Šiť? Alebo začať trénovať? Napísať knihu? Teraz môžete urobiť čokoľvek, tak začnite.

Nenašli ste svoje znamenie? Pokračovanie marcového horoskopu si u nás môžete prečítať UŽ ZAJTRA.