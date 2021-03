Marec 2021 nebude podľa horoskopu vhodný na riešenie osobných pocitov a meditáciu. Voľný čas radšej trávte v spoločnosti ľudí, ktorých máte radi. Snažte sa udržiavať svoju vnútornú pohodu. Venuša bude mať silné postavenie a mnohým ľuďom prinesie viac harmónie a lásky. Uvidíte svoje vzťahy z novej perspektívy. Vďaka pocitu spolupatričnosti dosiahnete spokojnosť, ktorá sa prejaví na vašom vzhľade. Preto veľa ľudí môže začať vyhľadávať vašu spoločnosť. Prečítajte si, čo všetko vaše znamenie horoskopu ešte čaká!

KOZOROŽEC

Marec bude pre Kozorožca plný neočakávaných zmien v dôsledku vplyvu Uránu. Napríklad vyznanie lásky od starého priateľa, ktorému ste nikdy nevenovali zvláštnu pozornosť, vás môže šokovať. Ak jeho pocity neopätujete, snažte sa k nemu pristupovať čo najcitlivejšie, pravdepodobne vás to bude stáť veľa odhodlania a energie. Pozor však na udalosti, ktoré sa náhle zhoršia. Na akýkoľvek problém musíte byť pripravení psychicky aj finančne. Okrem toho v marci nesmiete robiť žiadne zmeny.

Marec vás naplní obrovským množstvom mentálnej energie - čokoľvek robíte, urobíte dobre. Vo vašej mysli bude veľa zaujímavých nápadov, ktoré začnete realizovať jeden po druhom. Ak ste zamestnaní, šéf si pravdepodobne všimne vašu kreativitu a poverí vás dôležitou úlohou. Kozorožec je zvyčajne veľmi pracovitý, takže prijmite túto výzvu a začnite konať. Uistite sa, že vaša práca nezatieni celý váš život, rodina tiež potrebuje podporu.

VODNÁR

Vodnár bude veľmi zvedavý, a to vďaka vplyvu Merkúra. Aj keď v marci nebudete mať veľa prebytočnej energie, váš mozog bude ako špongia a absorbuje v podstate všetko, čo čítate, počujete alebo pozeráte. Nájdite si niečo, čo ste sa vždy chceli naučiť, ale nikdy ste na to nemali dostatok času. Táto planéta ovplyvní aj rodinné vzťahy, najmä medzi súrodencami. Pokojne si dajte deň voľna, strávte tento deň spolu a zaspomínajte si na staré časy. Pre oboch to bude nepochybne skvelé.

Začiatkom tohto mesiaca objavíte svoje komunikačné a diplomatické schopnosti, ktoré môžu byť užitočné pre pracovný aj osobný život. Vodnár má tendenciu naprávať veci a ak má pocit, že ho ostatní klamú, odhalí pravdu dôvtipnými otázkami. Marec bude tiež dobrý na prácu, kde bude Vodnár doslova žiariť - žiadna úloha nebude príliš náročná a šéf si všimne aj vaše ambície. Pokračujte, pretože šanca na kariérny postup sa môže objaviť už čoskoro.

RYBY

V marci bude mať na vás najvýraznejší vplyv Slnko. Rovnako ako táto hviezda, aj vy budete mať v sebe dostatok dôvery a štedrosti. Je ideálny čas pozvať šéfa alebo obchodného partnera na večeru a získať body navyše, ktoré môžu zásadne zmeniť vašu kariéru. Nenechajte sa však uniesť a nenastavujte si príliš vysoké ciele. Čím skromnejší budete, tým je pravdepodobnejšie, že sa k vám odmena dostane sama. Použite to aj na vzťahy mimo vašej práce a nevyvíjajte nadmerný tlak na svojich blízkych.

Určitá úroveň diplomatického správania je vždy dobrá. Vďaka tomu budete robiť veci, ktoré sa ostatným zdajú neprekonateľné. Marec bude pod vplyvom Merkúra znamenať rozšírenie diplomatického zmyslu Rýb - pre vás to nie je také bežné, takže vás to možno veľmi prekvapí. Komunikácia bude plynulejšia ako kedykoľvek predtým - práca odráža sebavedomie a zodpovednosť, ktoré vás môžu dostať do lepšej a príjemnejšej polohy. Ponechajte si túto energiu a vaše životné podmienky sa dramaticky zlepšia.