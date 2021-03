Život týchto znamení sa v nasledujúcich 5 rokoch výrazne zmení. Čakajú ich veľké zvraty, ktoré im prinesú cenné skúsenosti. Nudiť sa rozhodne nebudú! Patríte medzi nich aj vy?

STRELEC

Predchádzajúce roky boli pre ľudí narodených v znamení Strelca pomerne náročné. Museli prejsť ťažkými skúškami, aby si obhájili to, čo im patrí. Nevyhýbali sa im ani bolestivé straty a neúspechy. Tomu je však koniec! Nasledujúcich päť rokov si naplno vychutnajú. Karta sa konečne obráti a Strelcov čaká obdobie plné lásky a úspechov. Začne sa im dariť tak výrazne, až ich to samých prekvapí.

Ako sa váš život zmení? Zdroj: Shutterstock





BLÍŽENCI

Už dlho sa odhodlávajú na nový začiatok. V posledných rokoch veľa premýšľali o svojom živote, hodnotili ho spredu dozadu, uvažovali o tom, ako ho zlepšiť, čo zmeniť, aby sa vo svojej koži cítili lepšie. V nasledujúcich piatich rokoch sa odhodlajú vykročiť celkom iným smerom než doteraz. Bude to vzrušujúce dobrodružstvo. Niektorí dajú výpoveď v práci, ďalší sa presťahujú do iného mesta, prípadne zbalia kufre a vyrazia do sveta. Bude to niečo naozaj radikálne.

Ako sa váš život zmení? Zdroj: Shutterstock

LEV

Ľudia narodení v znamení Leva sa môžu tešiť na obdobie plné zázrakov. Najlepšími rokmi budú 2021 a 2022. Ich život sa finančne stabilizuje, konečne prestanú počítať každý cent a budú si môcť splniť svoje tajné sny. Bude to ako oslobodenie z dlhoročného väzenia. Pozitívne zmeny nastanú aj v ich citovom živote. Mnoho Levov sa v posledných rokoch zmietalo v partnerských krízach, vzťahy im nedávali to, po čom tak veľmi túžia - pozornosť, obdiv, uznanie. Ak toto nedostanú, nie sú šťastní a nevedia dávať. V nasledujúcich rokoch spoznajú pravú lásku, mnohí sa zamilujú až po uši a zaplaví ich neopísateľné šťastie.

Ako sa váš život zmení? Zdroj: Shutterstock

PANNA

V posledných rokoch sa Panny neustále obetovali pre iných. Majú to v povahe, ale všetkého veľa škodí. Hoci si to často nechcú priznať, aj ony potrebujú nehu a starostlivosť svojich najbližších. Kým si to však sami neuvedomia, ich život sa nezmení. V nasledujúcich piatich rokoch sa v nich začne prebúdzať túžba dostávať od ľudí viac. Sami sa rozhodnú pre veľké životné zmeny. Konečne si začnú hľadať čas na seba a na svoje dávno zabudnuté záľuby.