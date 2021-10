Tri znamenia horoskopu budú v októbri prekonávať výrazne veľké životné prekážky. Záleží len od nich, či ich zvládnu ako víťazi, alebo sa pri tom potrápia. Koho čakajú mimoriadne náročné jesenné dni?

VODNÁR

Vesmír vystaví Vodnárov v októbri veľkým životným skúškam. Budú musieť čeliť náročným prekážkam. Odchod milovaného človeka, veľké zmeny a smútok, toto bude charakterizovať ich tohtoročnú jeseň. Priatelia a rodina ich budú podporovať, ale oni sami musia nájsť svoj vnútorný pokoj a zmierenie so situáciou.

Motto na október: Moja vlastná hodnota záleží len odo mňa.

Koho čaká náročný október? Zdroj: Shutterstock

LEV

Lev sa zo dňa na deň dostane preč z centra pozornosti, tá sa upriami na niekoho iného. Lev to bude vnímať ako urážku, ťažko sa s tým zmieri. Okrem emocionálnych problémov bude riešiť aj finančné. Múdrym rozhodnutím bude trochu sa na jeseň uskromniť a pred zimou si nejaké tie eurá odložiť na horšie časy.

Motto na október: Každý si zaslúži lásku.

Koho čaká náročný október? Zdroj: Shutterstock

ŠKORPIÓN

Škorpión by sa v októbri rozhodne nemal púšťať do nových projektov. Má len malú šancu na úspech, nebude vedieť svoje plány uskutočniť. Október bude plný neistoty, smútku, neúspechov. Ale Škorpión by sa nemal zľaknúť, musí to brať ako výzvu, príležitosť na zastavenie sa, premýšľanie, oddych. Toto menej úspešné životné obdobie sa totiž čoskoro skončí a opäť prídu slnečné dni.

Motto na október: Nemôžem všetko zvládnuť sám.