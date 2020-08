Čo o vás prezradí tibetský horoskop? Dátum vášho narodenia odhalí, akú karmu ste si priniesli z predchádzajúceho života a čo robiť, aby ste boli v tom súčasnom šťastní.

Podľa budhizmu sme si z minulého života priniesli karmu, ktorá má vplyv na náš aktuálny život a šťastie. Ak spoznáte svoju rodinnú karmu, možno zistíte, prečo sa vo vašom živote objavujú stále tie isté problémy a ako ich konečne vyriešiť.

Čo o vás prezradí tibetský horoskop? Zdroj: Shutterstock

V ktorom roku ste sa narodili?

Parkha Kham: 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008

Parkha Khon: 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007

Parkha Gin: 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006

Parkha Zon: 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005

Parkha Bom: 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004

Parkha Khen: 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003

Parkha Da: 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002

Parkha Kin: 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001

Parkha Li: 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000

Parkha Kham

Najviac zo všetkého túžite po tom, aby ste svojej rodine mohli dať pocit bezpečia a istoty, ktorý vám v predchádzajúcom živote, a najmä v období detstva, tak veľmi chýbal. Ale, žiaľ, máte sklony prehánať... Robí vám dobre, keď členov rodiny môžete neustále obskakovať a kontrolovať, či im nič nechýba, či sú v bezpečí. Potrebujete mať pocit, že ste nenahraditeľní. Dávajte si pozor na to, aby ste blízkym nedávali len lásku, ale aj slobodu. Určite to ocenia a vyrieši sa mnoho konfliktov, ktoré vás trápia.

Parkha Khon

Pre vás je v živote najdôležitejšia stabilita. Ak niečo naruší vašu dennú rutinu, okamžite podliehate zúfalstvu. Systematickosť a pravidelnosť vyžadujete aj od členov rodiny. Takto ich chcete uchrániť pred podobnými traumami. Voľte radšej zlatú strednú cestu. Vaša rodina nebude harmonická, ak kontrolujete každý krok svojich detí alebo manžela a nedáte im vydýchnuť.

Parkha Gin

Na svet, ktorý vás obklopuje, máte svoj vlastný názor. Takisto je vám jasné, kde presne je v ňom vaše miesto. Ste presvedčení, že máte vždy a za každých okolností pravdu. Vďaka tejto vlastnostni sa často dostávate do nepríjemných konfliktov. Neupokojíte sa, kým takéto súboje nevyhráte. Nebuďte takí tvrdohlaví. Rešpektujte slobodnú vôľu svojich blízkych a prijmite fakt, že všetci sme iní. Aj v tom sa ukrýva tajomstvo krásy tohto sveta.

Parkha Zon

Ste pyšní na svoj pôvod, rodinu a vašu spoločnú minulosť - možno sú pre vás tieto veci až príliš dôležité. Keďže pre vás sú tieto hodnoty životnou prioritou, aj od zvyšku rodiny očakávate, že budú mať rovnaký názor. Bolo by lepšie, keby ste im dali viac priestoru a dovolili im, aby žili svoj život podľa vlastných predstáv a tak, ako sa im to páči. Keď sa rozhodnú žiť ďaleko od rodiny, dovoľte im odísť.

Parkha Bom

Vaša osobnosť je sporná - túžite po nezištnej láske svojej rodiny a zároveň chcete mať nekonečnú slobodu. Podľa Tibeťanov sa vaša karmická úloha skrýva práve v tejto dvojitej osobnosti. Milujete svojich blízkych, ale vo chvíli, keď sa cítite obmedzovaní, najradšej by ste utiekli preč a začali nový život. Snažte sa chápať a viac vážiť si ľudí, ktorí vás tak milujú.

Parkha Da

Pre vás je v živote najdôležitejšia sloboda. Radi posúvate svoje hranice, a to aj vtedy, keď viete, že to môže mať negatívne následky. Nebojíte sa nových výziev a dobrodružstiev. Zbožňujete adrenalín a nič vás nezastaví vo vašej snahe objaviť svet. Nezáleží vám na to, čo prinesie zajtrajšok. Hoci rodina je pre vás dôležitá, ani pre ňu nie ste ochotní vzdať sa svojej nezávislosti a slobody. Skúste sa na seba pozrieť ich očami, pomôže vám to vyriešiť mnoho konfliktov a hádok.

Parkha Kin

Občas sa v živote cítite zbytoční. Máte pocit, že si vás nikto neváži, nepodporuje, neoceňuje. Práve tento pocit menejcennosti vás núti vyhovieť želaniam a očakávaniam druhých. Slúžite im, plníte im akékoľvek priania a chcete zvládnuť aj veci, ktoré sú nad vaše sily. Celý život zatvárate oči pred tým, čo naozaj chcete a po čom túžite. Prečo ste takí presvedčení, že na vašich želaniach nezáleží? Je životne dôležité, aby ste sa starali aj sami o seba, občas si oddýchli, uvoľnili sa a dobili baterky.

Parkha Khen

Okolie vás považuje za sebavedomého človeka, ale zdanie klame. Pre vás je dôležité, aby ste mali pocit, že vás iní potrebujú. Preto pokiaľ ide o vašich blízkych, robíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste im zabezpečili pohodlie. Často prijímate výzvy, ktoré nemôžete zvládnuť. Až príliš vám záleží na finančnej istote. Namiesto toho, aby ste sa zo všetkých síl snažili zabezpečiť rodine materiálne bohatstvo, dajte jej svoju lásku a pozornosť, ktorá jej tak veľmi chýba. Všetci budete oveľa šťastnejší!

Parkha Li

Pokoj, mier, rovnováha. Toto sú vaše najdôležitejšie životné hodnoty. Zo všetkých síl sa usilujete vyhýbať konfliktom, snažíte sa vyhovieť všetkým očakávaniam a večne sa len prispôsobujete. Len aby vás ostatní mali radi... Dajte si väčší pozor na to, aby ste príliš často nerobili nerozumné kompromisy. Občas niečo urobte len pre seba a preto, že to chcete. Je to jednoduchšie, ako si myslíte! Budete sa čudovať, ako vás to oslobodí...